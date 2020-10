'Me voy porque me está echando la pandemia': Mujica renuncia como senador en Uruguay

El expresidente y senador uruguayo José 'Pepe' Mujica renunció este martes a su curul en el Parlamento de Uruguay, por lo que se retira de la política activa.

De acuerdo con RT, la renuncia fue aprobada con 27 votos a favor.

"Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida", dijo al inicio de su participación en lo que fue su última sesión en el Senado. "Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia, ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados, el partido no se juega en los despachos", agregó.

Mujica puntualizó que se encuentra 'amenazado' por todos lados, "por doble circunstancia, por vejez, y por padecer una enfermedad inmunológica crónica".

Explicó que si el día de mañana fuera aprobada una vacuna, él no puede recibirla. "Entonces tengo que tomar esta decisión".

También te puede interesar:

José Mujica pide a México 'despojarse del odio'

Es un 'disparate' que Trump pretenda declarar como terroristas a cárteles mexicanos: José Mujica

????️#SesiónSenado | Hace uso de la palabra José Mujica, en su última sesión como Senador de la República.



???? Seguila en vivo por @SenadoUy pic.twitter.com/hvxz8nNmQh — SenadoUY (@SenadoUy) October 20, 2020

Por otro lado, señaló que si bien es pasional, no ha cultivado el odio en muchas décadas. "Aprendí una dura lección que me puso la vida que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas, es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye".

Destacó que la política es la lucha por la felicidad humana, "aunque suene a quimera", y que el único estado permanente es el cambio.

Finalmente, en su mensaje de despedida desde su curul sostuvo: les quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".