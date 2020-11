¿Me podré poner más de una vacuna contra el COVID-19? Esto dice la doctora Roselyn Lemus-Martin

Aplicarse tres vacunas diferentes contra el COVID-19 puede llevarte a la muerte, advirtió la doctora e investigadora de nuevos tratamientos contra el virus, Roselyn Lemus-Martin.

"Muchas personas me dicen 'yo me voy a aplicar las tres y voy a tener una protección mucho mayor', esto no hay que hacerlo. Si yo mezclo tres vacunas estoy en riesgo porque no voy a saber qué efectos secundarios me puede provocar eso, incluso puedo llegar a la muerte por estar combinando vacunas", señaló la especialista.

"Lo que sí se podría hacer es que ya me puse una y el siguiente año o en dos años, cunado me toque, me puedo poner la otra, pero en el momento, no combinarlas", detalló.

Indicó que no será posible que las personas puedan comprar las vacunas en la farmacia, ya que la producción de las mismas es limitada y lo más probable es que solo se pueda acceder a la dosis que el Gobierno de cada país adquiera.

"Muchas personas me han estado preguntando si pueden viajar a Estados Unidos o a Europa para tener la vacuna, desafortunadamente esto no va a ser como un mercado turístico donde yo voy a viajar y la compro en la farmacia", dijo.

"Desafortunadamente no va a ser así porque no hay suficientes vacunas para la población mundial, ese es un reto muy grande de producción, nunca se ha visto antes, la producción de vacunas está muy limitada porque es un proceso muy largo que se puede llevar hasta año y medio, es caro, es largo, entonces no va ser tan fácil adquirir vacunas como la de la influenza que se puede aplicar en los centros de salud o en Estados Unidos en la farmacia", añadió.

Las muertes por COVID-19 en México ascendieron este domingo a 105 mil 655; mientras que los casos confirmados llegaron a 1 millón 107 mil 71.

En conferencia de prensa, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), indicó que se han estudiado a 2 millones 859 mil 239 personas en el país para determinar si tienen la enfermedad.

