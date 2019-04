May quiere que Reino Unido abandone la UE el 22 de mayo

LONDRES.- La primera ministra británica, Theresa May, dijo este miércoles que quiere que Reino Unido sea capaz de abandonar la Unión Europea con un acuerdo el 22 de mayo.

May había acordado con los líderes de la UE aplazar el Brexit hasta el 22 de mayo si su acuerdo de salida con el bloque era aprobado por el Parlamento el 29 de marzo, pero los legisladores rechazaron su pacto por tercera vez.

Ahora busca alcanzar un compromiso sobre el Brexit con el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn.

"Quiero que seamos capaces de encontrar una posición en la que podamos lograr apoyo en esta Cámara (de los Comunes) para el Acuerdo de Salida y un pacto que nos permita irnos el 22 de mayo", afirmó al Parlamento.

May no pudo persuadir a un grupo de diputados euroescépticos de su propio partido a que respaldaran el acuerdo de divorcio que firmó con la UE porque no supondría una ruptura clara con Europa.

Con la decisión de May de solicitar otra prórroga breve respecto a la fecha actual del Brexit del 12 de abril para negociar el apoyo del Partido Laborista, que busca una unión aduanera con la UE, parece más probable una salida "suave", en el que se mantendría a la economía británica estrechamente alineada con el mayor bloque comercial del mundo.

La libra subía este miércoles ante las esperanzas de un Brexit "más suave", tocando su nivel más alto desde el 28 de marzo.

"Personalmente creo que una unión aduanera es altamente indeseable", dijo el secretario del Brexit, Stephen Barclay, a la radio de la BBC. "Es lamentable que lo que hemos estado diciendo durante varios meses se cumpla ahora, pero esa es la lógica implacable de no haber respaldado el acuerdo de la primera ministra".

La decisión de May de acercarse a Corbyn, un experimentado político socialista denostado por muchos conservadores y al que la propia premier ha considerado inadecuado para encargarse del gobierno del país, aún plantea muchas interrogantes.

May no explicó por cuánto tiempo se prolongará la nueva demora en el Brexit y simplemente señaló que debería ser "lo más breve posible y que termine cuando tengamos un acuerdo". La mandataria ha dicho repetidamente que no quiere una extensión que obligue a Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo del 23 de mayo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que el bloque debería ser paciente con Reino Unido mientras May intenta encontrar un camino para salir del atolladero, pero destacó que no está seguro qué pensarán los líderes europeos de su petición.

De no haber cambios sustanciales, Reino Unido saldrá de la UE el 12 de abril sin un acuerdo, un escenario que sería del agrado para numerosos diputados conservadores pero que en opinión del mundo empresarial podría causar caos y un gran perjuicio económico.

Un grupo de legisladores británicos de varios partidos intentará este miércoles que se apruebe una legislación en el Parlamento para hacer imposible un Brexit desordenado.