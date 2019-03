May insinúa disolver el Parlamento si no llega a un acuerdo sobre el Brexit

Theresa May, primera ministra del Reino Unido, lanzó este viernes una velada amenaza de disolver el Parlamento y convocar a elecciones generales, luego de que los políticos rechazaran su acuerdo para el Brexit por tercera vez.

"Me temo que estamos llegando a los límites de este proceso en esta Cámara", dijo May a la Cámara de Representantes luego de que su acuerdo fuera rechazado por 344 votos contra 286.

"Esta Cámara ha rechazado una salida sin acuerdo, ha rechazado que no haya Brexit, el miércoles, rechazó todas las variaciones al acuerdo sobre la mesa. Y hoy ha rechazado aprobar el acuerdo de retiro solo y continuar un proceso en el futuro", reclamó.

May había subrayado con anterioridad que una elección es lo último que quiere el país.

Su portavoz no fue tan lejos e insistió solo en que una votación nacional no es lo mejor para Gran Bretaña, pero no porque May y su equipo prefieran evitarla.

La siguiente etapa del Brexit es que el Gobierno espere a que los miembros del Parlamento establezcan sus propias preferencias en una serie de votaciones sobre las opciones del plan B el próximo lunes.

De ahí podría salir un plan para el Brexit que el Parlamento apoye. Luego, el Gobierno británico buscará negociar la próxima etapa con la Unión Europea en conversaciones que deben comenzar antes del 12 de abril, según funcionarios.