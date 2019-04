May comparece ante el Parlamento tras aplazar el Brexit

LONDRES.- Una Unión Europea claramente frustrada dio algo de margen de maniobra a Gran Bretaña para salir del pantano del Brexit al aceptar una prórroga hasta el 31 de octubre para que el país abandone el bloque. Pero ahora es el turno de que los enfrentados políticos británicos vean si pueden cumplir el nuevo plazo.

La primera ministra británica, Theresa May, tenía previsto informar este jueves al Parlamento sobre los resultados de la cumbre de emergencia de la UE que terminó de madrugada. Sin embargo, todavía no estaba claro cómo podría capitanear la salida británica de la Unión Europea.

May se enfrenta a una firme oposición en su propio Partido Conservador, que detesta su acuerdo de salida y confía en destituirla. Al mismo tiempo, las conversaciones para ganar el apoyo de la oposición laborista avanzan poco o nada.

La propia autoridad de May se ha visto muy comprometida por la larga odisea del Brexit y la mandataria ha prometido renunciar al cargo una vez se complete la salida, aunque los esfuerzos por destituirla podrían tener éxito antes.

Ante semejante incertidumbre, las negociaciones con los mandatarios de la UE se alargaron hasta pasada la medianoche del miércoles hasta finalmente acordar la nueva fecha límite el 31 de octubre. Si no conseguía una prórroga, Gran Bretaña afrontaba la perspectiva de salir este viernes del bloque sin acuerdo, una situación que el Parlamento teme pueda provocar una profunda recesión con aranceles a sus exportaciones y otras restricciones al comercio.

“Por favor, no desperdicien este tiempo”, imploró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, indicando que la UE le estaba dando a Londres seis meses más “para hallar la mejor solución posible” a su impasse con el Brexit.

La ampliación del Brexit acordada de madrugada supone que se ha evitado una “inminente crisis económica”, dijo este jueves uno de los principales grupos de cabildeo empresarial de Gran Bretaña.

La Confederación de la Industria Británica advirtió sin embargo que se necesita comenzar de nuevo para evitar una mayor incertidumbre antes de la nueva fecha límite.

Todas las opciones, desde el Brexit duro a las elecciones generales o cancelar el Brexit, siguen sobre la mesa.

May ha dicho en el pasado que “como primera ministra” no podría aceptar que el país siguiera en la UE pasado el 30 de junio, y ha prometido renunciar una vez se complete el divorcio. Muchos legisladores conservadores quieren que un nuevo líder se haga cargo de la siguiente etapa del proceso. Pero no pueden forzar la marcha de May hasta final de año porque ya superó una moción de censura en diciembre.

Las negociaciones del Gobierno con el Partido Laborista para encontrar una solución de compromiso no han logrado resultados. Los laboristas se inclinan por un Brexit más suave que el propuesto por el Gobierno y quieren mantener una relación económica cercana con el bloque. Ambas partes dijeron que retomarían las conversaciones esre jueves.

Los políticos partidarios de la UE han dicho que los próximos meses deberían dedicarse a celebrar un nuevo referendo sobre si abandonar o no el bloque de 28 países. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo en un tuit tras aprobarse la prórroga que el pueblo británico debería tener oportunidad de “decidir si aún quieren marcharse”.

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo que ha llegado el momento de que los británicos decidan qué quieren hacer.

“Les estamos dando mucho tiempo para que tomen una decisión”, señaló. “La Unión Europea no es una prisión. Nadie está obligado a quedarse, pero es también un hogar, y no vamos a expulsar a nadie”.