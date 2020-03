El estado de Nueva York suma más de mil muertes por coronavirus en un mes

La cifra de muertos por el coronavirus en el estado de Nueva York superó las mil el domingo, menos de un mes después de que se detectó el primer caso allí.

Al anochecer, la ciudad de Nueva York reportó que su cantidad de fallecidos se había elevado a 776. Se prevé que la cifra total de muertes a nivel estatal sea dada a conocer el lunes, pero el domingo por la mañana ya se habían registrado al menos 250 fallecimientos afuera de la urbe, por lo que el número de víctimas mortales en el estado llegó a cuando menos mil 26.

El virus ha causado sus estragos en Nueva York con escalofriante velocidad. La primera infección en el estado se descubrió el 1 de marzo en un trabajador de la salud que había regresado recientemente de Irán. Dos días después se detectó el segundo caso, un abogado del suburbio de New Rochelle.

Para el 12 de marzo, el estado había prohibido cualquier reunión de más de 500 personas, cerrando los teatros de Broadway y los estadios deportivos. El alcalde Bill de Blasio cerró las escuelas de la ciudad de Nueva York el 15 del mismo mes.

El 20 de marzo se aplicaron restricciones más estrictas, cuando el gobernador Andrew Cuomo ordenó que todos los trabajadores no esenciales se quedaran en casa, prohibió las reuniones de cualquier tamaño y pidió que cualquiera que estuviera en la calle se mantuviera a cuando menos dos metros de otras personas. Para ese momento sólo 35 neoyorquinos habían fallecido por el virus.

Trump expresa consternación

El presidente Donald Trump expresó su preocupación e incredulidad por el precio que el coronavirus está cobrando en Nueva York.

Trump se dijo conmovido por las escenas de Nueva York, particularmente las del hospital Elmhurst en su Queens natal.

"He estado viendo eso durante la última semana en televisión", dijo.

"Bolsas para cadáveres por todas partes, en los pasillos. Los he estado viendo traer camiones de remolque: camiones congeladores, porque no pueden manejar los cuerpos, hay muchos de ellos. Esto está esencialmente en mi comunidad, en Queens, Nueva York ", continuó. "He visto cosas que nunca antes había visto".

Queens representa el 32% de los más de 30 mil casos confirmados de la ciudad hasta el sábado, más que cualquier otro municipio.

Preparando a la nación para un número de muertos que podría superar las 100 mil personas, Trump extendió el domingo pautas restrictivas de distanciamiento social hasta abril, haciendo una reverencia a los expertos en salud pública que le presentaron proyecciones aún más graves para la creciente pandemia de coronavirus.

El sábado, después de decir que estaba sopesando la idea de una cuarentena obligatoria para Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, el presidente Donald Trump tuiteó que, en cambio, emitiría un aviso instando a las personas en esos estados a evitar cualquier viaje no esencial durante dos semanas.

De Blasio dijo que le preocupaba el impacto del aviso en las familias con miembros en Nueva York y otros lugares que buscaban reunirse.

La mayoría de las personas que contraen COVID-19 tienen síntomas leves o moderados, que pueden incluir fiebre y tos, pero también casos leves de neumonía, que a veces requieren hospitalización.

El riesgo de muerte es mayor para los adultos mayores y las personas con otros problemas de salud.

Los hospitales en las zonas más afectadas se esfuerzan por atender a los pacientes y algunos carecen de suministros críticos.