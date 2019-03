Maduro es un dictador y no tengo nada bueno que decir de él: presidente electo de El Salvador

CIUDAD DE MÉXICO.- Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador, calificó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como un dictador y dijo que no tienen “nada bueno que decir” de él.

Este martes, el político se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para hablar sobre la migración que afecta a los dos países, las posibilidades de inversión entre otros temas.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, comentó que “(Nicolás) Maduro es un dictador, no lo veo como un ejemplo, ni algo bueno para Latinoamérica. Creo que los venezolanos deben resolver sus problemas como venezolanos; El Salvador no es un país intervencionista, pero definitivamente no tengo nada bueno que decir que una persona, sólo el 15 por ciento de los venezolanos lo apoyan y no tengo ningún respeto para ese señor”.

En torno a la reunión con el presidente mexicano señaló que “acaba de cumplir 100 días, exitosos 100 días, 80 por ciento de aprobación y vinimos a hablar las cosas mutuas, queremos que los salvadoreños inviertan más en México, y otra situación que es más apremiante: estamos en la misma situación de la migración forzada, creo que tanto el presidente López Obrador como nosotros queremos reducir esa migración forzada de la manera correcta, es decir generando oportunidades de desarrollo, seguridad en nuestro países”.

Agregó que el 90 por ciento de los migrantes lo hacen por falta de seguridad aunque dijo estar "seguro" que con el trabajo de las naciones involucradas, -Guatemala, el Salvador, México-, "podemos desarrollar hoy, por fin, una estrategia que vaya a reducir drásticamente esta migración forzada que lo único que causa es dolor, mutuo, separación familiar”.