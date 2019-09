Maduro anuncia que no asistirá a la Asamblea General de la ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en su lugar enviará a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al canciller, Jorge Arreaza.

"Yo fui el año pasado a Nueva York, este año no voy a ir. Este año me quedo con ustedes trabajando en Venezuela", indicó en un evento público transmitido por televisión y en su cuenta de Twitter.

Añadió que dichos funcionarios llevarán las más de 12 millones de firmas reunidas en las calles de Venezuela para exigir que paren las sanciones de Estados Unidos contra ese país.

"Hemos llegado a los 12 millones de firmas. Nunca se habían recogido tantas firmas para decir 'no más bloqueo, no más sanciones, no más agresión del Imperio, no más Trump, no more Trump, no more Trump'", detalló en el evento.

#EnVivo ???? | Celebramos los 11 años de la @JuventudPSUV con una Gran Marcha contra la guerra y en defensa de la soberanía y la Paz de la Patria. #VenezuelaDiceNoALaGuerra https://t.co/2gg4gYrEPw — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 12, 2019

"He designado a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, junto al canciller, para que lleve las más de 12 millones de firmas que el pueblo venezolano ha dado y para llevar esta carta al secretario general de Naciones Unidas (António Guterres) y decirle ' no más bloqueo, no más sanciones'", explicó.

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace tres años, ha impuesto sanciones a más de 100 personas y entidades venezolanas, entre ellas el banco central, para aumentar la presión sobre Maduro con la esperanza de un cambio de régimen. EU ha intensificado sus medidas contra Maduro y el apoyo a Guaidó este año, pero la situación permanece.