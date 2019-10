Los demócratas van a perder muchos asientos en la Cámara por el impeachment: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que los demócratas perderían muchos asientos en la Cámara de representantes por el uso fraudulento del impeachment.

Además, señaló vía Twitter que el demócrata Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia, fabricó una llamada telefónica, "un crimen".

"Los asientos demócratas en el Senado demócrata también estarán en riesgo, incluso algunos que supuestamente eran seguros. ¡Miren a Louisiana anoche, Carolina del Norte la semana pasada!", tuiteó Trump.

“El congresista Adam Schiff, quien al ver la transcripción de la llamada telefónica REAL de Ucrania, decidió que sería mejor inventar una propia.

Por cierto, no me llames de nuevo, te llamaré cuando hayas hecho lo que he pedido. Un recordatorio, que no solo fue estúpido, fue falso. Nunca dije eso. Schiff lo inventó y lo leyó al Congreso y al pueblo estadounidense. ¡Fin de la cacería de brujas!", prosiguió Trump.

En septiembre, Adam Schiff, dijo que el Congreso estaba decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Donald Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin y otros líderes mundiales porque se podría haber puesto en peligro la seguridad nacional.

"Creo que la necesidad primordial aquí es proteger la seguridad de Estados Unidos y ver si en las conversaciones con otros líderes mundiales y, en particular, con Putin, el presidente también minó nuestra seguridad", dijo Schiff en ese entonces en el programa Meet the Press de la cadena NBC.

"Si hay un esfuerzo por ocultarlas y encubrirlas (este tipo de conversaciones), sí, estamos decididos a averiguarlo", añadió.

La llamada telefónica del 25 de julio se produjo poco después de que Estados Unidos congeló casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania, lo que provocó preocupación de que Trump utilizó dinero público para su beneficio político.

La acusación asegura que abogados de la Casa Blanca ordenaron que los registros de la conversación telefónica se retiraran del sistema, donde normalmente se almacenan y se trasladen a un sistema en el que se guarda la información más clasificada.

El 8 de octubre, el Gobierno de Donald Trump le prohibió a Gordon Sondland, embajador ante la Unión Europea, comparecer ante una comisión de la Cámara de Representantes que conduce la investigación de un juicio político (impeachment) contra el presidente estadounidense.

En el Capitolio, el demócrata Adam Schiff dijo que la prohibición de la comparecencia de Sondland era una "evidencia adicional fuerte" de obstrucción al Congreso, lo que podría convertirse en un elemento más de la acusación.

Mensajes de texto divulgados la semana pasada revelaron conversaciones entre Sondland y otros dos diplomáticos estadounidenses que actuaban como intermediarios mientras el presidente presionaba a Ucrania para que investigara la elección presidencial de 2016 y a una compañía de gas vinculada con la familia del demócrata Joe Biden.

Schiff afirmó que la ausencia de Sondland “es una nueva y sólida evidencia” de obstrucción al Congreso por parte de Trump y del secretario de Estado, Mike Pompeo, jefe de Sondland.

“Al impedirnos escuchar a este testigo y obtener esos documentos, el presidente y el secretario de Estado está tomando medidas para evitar que obtengamos los hechos necesarios para proteger la seguridad del país”, dijo Schiff. “Para esta investigación de juicio político estamos determinados a obtener respuestas”.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi retomó los comentarios de Schiff durante un evento en Seattle, donde dijo que era un “abuso de poder” que Trump obstaculizara los testimonios.