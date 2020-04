¿Los cubrebocas ayudan a evitar el contagio de COVID-19? Autoridades sanitarias de EU lo discuten

Las autoridades sanitarias estadounidenses se encuentran revalorando la posibilidad de recomendar a la población el uso de determinados tipos de cubrebocas para prevenir el contagio de coronavirus (COVID-19).

Aún sin consenso, funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) continúan discutiendo la generación de nuevos lineamientos para el uso de cubrebocas a pesar de no contar con suficiente evidencia para afirmar que esta sea una medida efectiva.

Según la investigación presentada por The Washington Post, el uso de cubrebocas genera preocupación entre otros grupos de especialistas en salud e higiene, ya que este tipo de equipamiento puede generar en la gente una falsa sensación de seguridad y romper con el distanciamiento social recomendado a nivel mundial.

A pesar de que hasta el momento no existen recomendaciones específicas sobre el uso de cubrebocas, los CDC han informado al rotativo estadounidense que próximamente podrían realizar modificaciones a los lineamientos de uso de estos materiales.

Funcionarios de la dependencia informaron que estos cambios pueden consistir en hacer hincapié entre la ciudadanía estadounidense a no utilizar cubrebocas de tipo médico como las mascarillas N96, las cuales son de uso exclusivo para especialistas y el uso por el ciudadano de a pie podría generar escasez.

Sin embargo, han revalorado la posibilidad de sugerir a la población el uso de cubrebocas de tela hechos a mano, lo cual, según algunos oficiales de la dependencia consideran podría ayudar a detener el crecimiento exponencial en los casos confirmados de coronavirus. No obstante, aún no existe contexto y el debate sigue en curso al interior de los CDC.

Por ahora, los CDC han mantenido en sus lineamientos que las personas sanas no necesitan emplear cubrebocas. No obstante, diversos grupos de médicos y especialistas como el director del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, Thomas Inglesby, dijo a The Washington Post que emplear cubrebocas caseros al salir de casa sería una decisión prudente.