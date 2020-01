Lo que se sabe y aún es un misterio en la 'novela' de la fuga de Carlos Ghosn al Líbano

Carlos Ghosn, el expresidente de Nissan, huyo esta semana de Japón en donde esperaba el inicio de un juicio por cargos de mala conducta financiera. El destino de su huida fue el Líbano. Este es un repaso a la historia de la caída de una 'superestrella' de la industria automotriz:

Lo que sí sabemos es...

Dónde está: Ghosn, quien es libanés y también tiene pasaportes franceses y brasileños, llegó el lunes al Líbano usando un avión privado a través de Turquía.

El ministro de Justicia libanés, Albert Serhan, dijo a The Associated Press que Ghosn ingresó al país con un pasaporte legal. Abundó que los fiscales de esa nación interrogarán al exdirectivo de Nissan, pero que no existen cargos pendiente en su contra.

Ghosn, que no ha aparecido en público, emitió un comunicado diciendo que se fugó para evitar ser juzgado por un "sistema de justicia japonés manipulado".

Más tarde negó que miembros de su familia lo ayudaron en su escape, enfatizando que lo hizo solo. Añadió que hablará con periodistas la próxima semana.

Quién lo busca: La Interpol emitió el jueves una ficha roja contra Ghosn. El Líbano, que no tiene un tratado de extradición con Japón, ahora debe decidir cómo responder.

Hay pocas expectativas de que Líbano entregue al exdirectivo. La ficha roja de la Interpol es una solicitud no vinculante para que los países ubiquen y detengan provisionalmente a un prófugo, es decir, dicho aviso no es una orden de arresto. Los expertos legales señalan que la capacidad de viajar de Ghosn estará restringida.

Qué hizo Japón tras su escape: Los fiscales nipones allanaron el jueves la casa de Ghosn en Tokio. Los fiscales se habían opuesto a su liberación bajo fianza.

El Gobierno japonés no se ha referido en público al incidente, pero revocó su fianza de mil 500 millones de yenes (14 millones de dólares).

Juzgar a alguien en su ausencia es un procedimiento raro en Japón. Lo que se conoce es que los juicios contra Nissan, como compañía, y Greg Kelly, otro ejecutivo de la compañía, continuarán en una fecha todavía no establecida.

Quiénes han sido arrestados: Turquía realizó siete arrestos como parte de una investigación sobre cómo Ghosn pasó por el país.

De qué se le acusa: Parte de las acusaciones se centran en que Ghosn no informó en documentos oficiales sobre una compensación que Nissan le prometió. Ghosn ha dicho que esos pagos nunca se determinaron.

Nissan presentó documentos adicionales sobre la compensación después de su arresto. Otros cargos de abuso de confianza involucran dinero de Nissan presuntamente desviado a Ghosn para beneficio personal, incluidos pagos en Omán y Arabia Saudita. El exdirectivo apuntó que esos pagos fueron por servicios legítimos.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Ghosn podría enfrentar la pena máxima de 15 años de prisión. La tasa de condenas en Japón es superior al 99 por ciento.

Su reputación: Ghosn construyó una reputación estelar por su perspicacia como directivo en la transformación de Nissan en las últimas dos décadas, empresa que tomó cuando estaba cerca de la bancarrota y la convirtió en una de las marcas automotrices más grandes del mundo.

Varios de sus libros sobre gestión fueron traducidos al japonés, y uno incluso lo representa como un personaje de manga.

Todavía es un héroe nacional en el Líbano, con estrechos vínculos con políticos de alto rango. Después de su arresto, se ha convertido en un símbolo de protesta contra el llamado sistema de "justicia de rehenes" de Japón, que los defensores de los derechos humanos han criticado por mucho tiempo como injusto y demasiado dependiente de las confesiones. Ghosn estuvo detenido durante 130 días antes de pagar la fianza.

Lo que no sabemos es...

Cómo se escapó de Japón: Poco se conoce todavía sobre la forma en la que el expresidente de Nissan pudo salir de la nación nipona.

Escogió un momento en el cual las fallas de seguridad son más probables, debido a que las oficinas gubernamentales están cerradas toda la semana por vacaciones de Año Nuevo.

Su paradero era monitoreado de cerca con una cobertura de cámaras de vigilancia las 24 horas y sus abogados argumentaron que tenían todos sus pasaportes.

Ghosn tenía permitido el acceso a internet, pero solo en la oficina de su abogado y solo podía realizar videollamadas en la presencia de este. Además, tenía prohibido ver a su esposa, Carole Ghosn.

Su principal abogado, Junichiro Hironaka, declaró que no sabía de la fuga y que estaba atónito. Su dramático escape ha provocado un sinfín de especulaciones, entre las cuales se encuentra una que afirma que Ghosn se fugó en el interior del estuche de un instrumento musical.

Qué será de Nissan: la reputación de la armadora se ha visto seriamente manchada, y sus ventas y ganancias están cayendo.

Ghosn era una figura tan clave para la marca en Japón, donde los ejecutivos extranjeros todavía son relativamente raros, que sería un desafío para cualquiera llenar sus zapatos.

Su sucesor, Hiroto Saikawa, renunció en septiembre después de que surgieron acusaciones de mala conducta financiera relacionadas con un ingreso dudoso en su contra. Nissan entonces eligió a Makoto Uchida, quien solía dirigir su negocio en China, como su nuevo director ejecutivo.

Cómo afectará la alianza con Renault: Lo que suceda con la alianza de Nissan con el fabricante francés, diseñada por Ghosn, es una pregunta más importante. Los expertos dicen que la alianza es irreversible porque mucho se comparte entre los fabricantes de automóviles, incluido el desarrollo de modelos, los sitios de fabricación y las piezas de vehículos.

Ghosn afirmó que su arresto fue provocado por quienes se opusieron a una fusión más completa entre Nissan y Renault. El fabricante francés posee 44 por ciento de Nissan, pero en los últimos años, hasta la caída de Ghosn, Nissan se había vuelto más rentable que Renault. Nissan ha estado estrechamente relacionado con el orgullo japonés. Uchida ha afirmado la importancia de la alianza y prometió restaurar la credibilidad de Nissan.