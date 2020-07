Llaves, teléfono... y cubrebocas: un reflejo de la humanidad actual que busca velar por el bien común

Llaves de casa, cartera o bolso, teléfono móvil y... sí: el cubrebocas.

De mala gana para muchos, pero también inexorablemente ante un enemigo invisible mortal, pequeños rectángulos de tejido endeble pero que salva vidas se han unido en pocos meses a la lista de artículos con los que no salen de casa miles de millones en todo el mundo.

Ni desde que los humanos inventaron los zapatos o la ropa interior, ni un solo artículo se extendió tan rápido desde Melbourne a la Ciudad de México, y de Beijing a Burdeos, cruzando fronteras, culturas, generaciones y sexos con casi la misma velocidad temblorosa como el coronavirus que ha cobrado la vida de más de 630 mil personas e infectado a más de 15 millones.

"Tal vez nunca hubo un cambio tan rápido y dramático en el comportamiento humano global", dice Jeremy Howard, cofundador de #Masks4All, un grupo de presión pro cubrebocas. "La humanidad debería darse palmadas en la espalda".

Pero rara vez, tal vez nunca, algo más usado por los seres humanos ha provocado tal furia discordia y política a su alrededor, sobre todo en Estados Unidos. ¿Alguien en una playa americana alguna vez apuntó con un arma a alguien por usar un bikini, como lo hizo un hombre sin cubrebocas a uno que sí lo tenía en un Walmart de Florida?

Como tal, al igual que otros hábitos humanos, el tapabocas se ha convertido en un reflejo de la humanidad. Que tantas personas, con diversos grados de entusiasmo, se hayan adaptado a la incomodidad de enmascarar sus vías respiratorias y expresiones faciales es una medicina poderosa para la creencia de que las personas son fundamentalmente cariñosas, capaces de sacrificarse por el bien común.

De Marsha Dita, un freelancer de redes sociales en Yakarta, Indonesia, viene un punto de vista conciso, y cada vez más ampliamente compartido: "Este no es el momento de ser egoísta." Sin embargo, también es evidente por los brotes de resistencia feroz a los cubrebocas, especialmente en las democracias: A mucha gente no le gusta que le digan qué hacer y desconfian de la evidencia científica que las máscaras frenan la contaminación.

Los gritos que limitan los cubrebocas se han transmitido a gritos en los mítines de Estados Unidos, Canadá y, el domingo pasado, en Londres. Allí, un manifestante contra el uso obligatorio argumentó: "La gente muere cada año. Esto no es nada nuevo."

Escepticismo compartido, entre otros, por Mohammed al-Burji, un funcionario de 42 años en el Líbano. Caminando al trabajo sin una mascarilla, violando las reglas aplicadas que se usan en todas partes fuera del hogar, dijo: "No hay coronavirus, hermano. Sólo engañan a la gente."

Los mismos reflejos humanos que hacen que las personas analicen las elecciones de moda, cortes de pelo y similares en la primera reunión ahora se aplican instintivamente a los cubrebocas, también.

En la Ciudad de México, Estima Mendoza señaló que no puede evitar hacerse a un lado ante las personas sin cubrebocas. “Me siento indefenso. Por un lado los juzgo y por el otro me pregunto ‘¿Por qué?’", dijo Mendoza. "Como seres humanos, siempre juzgamos".

Maria Dabo, una mujer musulmana negra en Francia, dice que se siente muy bien. Para ella, la adopción de cubrebocas ha tenido un efecto secundario inesperado pero bienvenido: ya no siente que destaca en el país que ha legislado para evitar que las mujeres musulmanas usen velos para cubrirse la cara. Con los tapabocas siendo requieridos en todos los espacios públicos cerrados, la larga obsesión de la extrema derecha francesa con los velos islámicos se ha silenciado.

"Todos están obligados a hacer lo mismo que nosotros, lo que me hace creer que Dios está ocupado enseñando una lección a la gente, que cubrir no es religioso ni nada. Se trata de no ser tonto y protegerse a uno mismo", dijo Dabo.

Asimismo, el debate global ha oscurecido y aumentado los mensajes cruzados de los líderes gubernamentales acerca de la utilidad de los cubrebocas y desaconsejaron su uso público cuando las existencias eran tan escasas que los trabajadores de la salud cuidaban a los enfermos y moribundos sin la protección adecuada.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó por primera vez un cubrebocas público sólo después de que COVID-19 había matado al menos a 134 mil estadounidenses y tuiteó esta semana que usarlo es un acto patriótico.

Meses de resistencia precedieron a ese tuit- resistencia que provoca rascarse la cabeza en la China autocrática, que ha anulado el debate sobre cómo comenzó la pandemia y cómo se manejó allí.

"La gente en otros países pide libertad. Pero en realidad la están perdiendo, porque han visto un rápido aumento en las infecciones", dijo Liu Yanhua, un trabajador de seguros.

Incluso dentro de los hogares, los cubrebocas dividen. Yu Jungyul, una trabajadora de salud infantil en Seúl, Corea del Sur, dice que tiene que regañar a su marido para que use uno, diciéndole: "'Tenemos que usar máscaras para otras personas ahora, en lugar de solo para nosotros mismos'".

En Australia, la orden del uso obligatorio en Melbourne vino con una petición del primer ministro de la región, Daniel Andrews, para que las máscaras se incorporen en las rutinas de la vida.

Los que marcan tendencias también marcan el tono. La historiadora de moda Kimberly Chrisman-Campbell, autora de "Worn On This Day: The Clothes That Made History", señala que "las modas se propagan a través de la emulación" y pueden correr alrededor del mundo en minutos en las redes sociales. Ella sugiere que "ver en la televisión o en las redes a personas más prominentes- como actores, modelos, personalidades de los medios sociales o políticos - usando cubrebocas tendría un impacto inmenso."

"La decisión de usar uno - o no- también ofrece a la gente la ilusión de control en un momento en que todo parece estar fuera de control", argumenta.

Luego están los aspectos prácticos. Las máscaras son un lujo inasequible para los que viven en la extrema pobreza y están haciendo mellas dolorosas en los presupuestos de las familias modestas. Dice Wasim Abbas, un aldeano en Pakistán: "Algunas personas son pobres. No les han dado cubrebocas".

Y en Francia, el vendedor de frutas y verduras Montassar Yoinis notó que los compradores rechazan su postura si su cara está descubierta. Así que lo compensa gritando a través de su máscarilla quirúrgica: "Hola señor, no dude en probar las cerezas!".

De compras con sus hijos pequeños (ella estaba usando un tapabocas, ellos no), la trabajadora francesa del museo Celine Brunet-Moret dijo que extraña no poder ver caras y "todas las emociones que la gente tiene. No ves a la gente sonriendo o si están bien o no."

"No es la misma vida y no es la vida normal, así que pienso que realmente nunca nos acostumbraremos a ella", dijo.

Pero al otro lado de la calle de la tienda donde Brunet-Moret estaba comprando queso, la trabajadora de la tienda de tela Laure Estiez dijo que su nueva rutina matutina de elegir colores y patrones para que coincidan con su estado de ánimo y ropa se ha "convertido en un placer."

"Tenemos una gran capacidad de adaptación", dijo. "Te acostumbras a todo."