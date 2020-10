Las 'joyitas' que Trump ha dicho sobre el COVID-19

El presidente del país con el mayor número de casos y muertes por la pandemia y que durante gran parte de esta se ha negado a usar cubrebocas terminó por contagiarse del virus SARS-CoV-2.

Donald Trump y Melania Trump dieron positivo al patógeno después de que una de sus colaboradoras más cercanas, Hope Hicks, se contagiara, lo que ya provocó que los colaboradores más cercanos al mandatario estadounidense, como Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, o el vicepresidente Mike Pence se realizaran la prueba.

La postura de Trump durante la pandemia ha sido criticada pues no solo no promueve el uso del cubrebocas (casi no lo usa en eventos o apariciones) sino que ha promovido 'remedios' criticados por la comunidad científica.

Aquí te dejamos una lista de las frases más polémicas y extrañas del mandatario sobre la pandemia:

"Tenemos (al COVID-19) totalmente bajo control, todo va a estar bien"

Era el 22 enero de 2020 cuando la pandemia del virus SARS-CoV-2 empezaba su expansión. De hecho, en ese mes Estados Unidos reportó su primer caso confirmado de la enfermedad.

A pesar de los informes que ya se tenían sobre el desarrollo del padecimiento, Trump buscó proyectar una imagen de autoridad y descartó que el COVID-19 fuera a afectar al país.

Casi nueve meses después, el virus SARS-CoV-2 ha matado a 207 mil 867 estadounidenses y contagiado a cerca de 7 millones 282 mil.

"Va a desaparecer en un día, como un milagro"

Llegó febrero, cuando los casos diarios de la enfermedad ya se contaban por miles en EU y en una conferencia de prensa, el mandatario volvió a enviar un mensaje de tranquilidad ante el avance del padecimiento.

"Tal vez el virus se vaya, veremos que pasa. Nadie sabe realmente nada", dijo.

Incluso días atrás, el 10 de febrero, sugirió que con la llegada de la primavera y un clima más cálido, la pandemia desaparecería. Eso no ocurrió así.

Lysol y una sugerencia sorprendente

Trump participaba en abril en una conferencia de prensa en que la que Bill Bryan, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que el cloro podía matar al virus SARS-CoV-2 en la saliva o fluidos respiratorios en cuestión de cinco minutos y el alcohol isopropílico podría matarlo aún más rápidamente.

“El desinfectante lo elimina en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección?", sugirió después el mandatario.

Trump incluso señaló que el desinfectante hacía "un gran trabajo" en los pulmones.

Tras esa declaración, Reckitt Benckiser, el fabricante de Lysol, remarcó que "bajo ninguna circunstancia" sus productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano mediante inyección, ingestión o cualquier otra vía.

Los niños no se pueden contagiar de COVID-19

El mandatario, quien ha sido un defensor de la reanudación de las clases de manera presencial, dio una entrevista a la cadena Fox News en agosto en la que habló sobre la "inmunidad" a la enfermedad mostrada en un sector de la población en particular: los menores de edad.

"(Los niños) no tienen problema, simplemente no tienen problema, no les afecta. He visto a algunos médicos decir que son totalmente inmunes", dijo.

El video y las cuentas que lo compartieron fueron bloqueadas por Twitter y Facebook.

Un día después, Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos, aclaró que existía una tasa de infección muy baja entre los niños menores de 18 años.

Su renuencia a usar cubrebocas

Existen pocas fotografías donde el mandatario aparezca con cubrebocas, y esto se debe a que durante mucho tiempo se opuso a utilizarlas en público.

"No creo que vaya a usarla. Pienso que usar una mascarilla cuando saludo a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no lo sé, de alguna manera no lo veo para mí", dijo en una conferencia en abril.

Si bien Trump por fin apareció en un evento usando el aditamento recomendado por las autoridades sanitarias un día de julio, e incluso después afirmó que el uso de la mascarilla era algo "patriótico", eso no evitó que se burlara de cómo Joe Biden, su rival demócrata, usa el cubrebocas.

"Yo no uso una máscara como él. Cada vez que lo ven, tiene una máscara. Podría estar hablando a metros de distancia y aparece con la máscara más grande que he visto", dijo en el debate del martes.

"Siempre quise minimizarlo (el virus)"

El periodista Bob Woodward realizó una serie de entrevista a Trump que fueron incluidas en su libro Rage, publicado en septiembre pasado.

Durante una de esas conversaciones, el mandatario de EU admitió había minimizado a propósito la gravedad de la pandemia con un objetivo en mente.

"Siempre quise minimizarlo (el virus), todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear un pánico", comentó Woodward, quien es autor y editor asociado de The Washington Post.

"¡Ralenticen las pruebas!"

Trump decidió llevar a cabo un mitin en Tulsa, Oklahoma, en junio, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias de su misma administración sobre no realizar eventos que implicaran una gran aglomeración de personas.

Durante el encuentro, el presidente aseguró a sus seguidores que el alza visto en los casos -que en junio llegaron a un pico de cerca de 195 mil al día-, se debía al aumento en las pruebas.

"Esto es lo malo: cuando haces las pruebas hasta ese punto, encontrarás más personas, encontrarás más casos. Así que le dije a mi gente, ¡ralenticen las pruebas, por favor!", dijo.

Con información de Bloomberg, The Washington Post y la Universidad Johns Hopkins.