La 'revolución digital' del Palacio de Versalles y sus primeras apariciones en Tiktok

El Palacio de Versalles en Francia ha dado sus primeros pasos cuidadosos en TikTok, a fin de que más jóvenes pasen por sus puertas cuando termine el cierre.

La gran casa antigua de los reyes de Francia es una de las muchas instituciones venerables que buscan la forma de llegar a los usuarios predominantemente jóvenes de la plataforma de redes sociales, cuando la mayoría la usa para compartir bromas, desafíos y movimientos de baile.

El Uffizi en Florencia, el Rijksmuseum en Ámsterdam, el Prado en Madrid y el Museo de los Sentidos en Bucarest se han sumergido en la iniciativa, convirtiendo las galerías en pistas de baile y ofreciendo hip-hop, animaciones y chistes irreverentes inspirados en las obras maestras de Bosch, Botticelli y Rembrandt.

El riesgo es que las campañas abaratarán su imagen. Por ahora, la fórmula ha sido un éxito para el Uffizi, atrayendo más de 420 mil contratos, lo que demuestra que TikTok tiene un potencial de marketing mucho más allá de las marcas de comida rápida o ropa deportiva enfocadas en los jóvenes.

“El Uffizi fue lo suficientemente valiente como para entregar el control total a una persona, y el resultado es que lo han destrozado”, asegura Ben Mason, director de la agencia de marketing social The Tom Sawyer Effect.

Versalles ha perdido cuatro quintos de sus visitantes este año y lanzó una campaña de emergencia para donaciones, con los edificios del palacio aún cerrados para los visitantes.

Es la primera gran institución francesa en ingresar a TikTok. Otros museos famosos como el Louvre, el Centro Pompidou, el Tate Modern de Londres y el Whitney en Nueva York todavía se están frenando. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York abrió una cuenta este año, pero no ha publicado aún.

El palacio cerca de París tiene una historia de mezcla entre arte contemporáneo y cultura pop de artistas como Takashi Murakami y Jeff Koons, con el estilo del siglo XVII de la propiedad. Sus administradores de medios dicen que desafiarán la convención de los museos nuevamente para generar el tipo de contenido que se vuelve viral.

“Se trata de no tener un plan de medios”, dijo el gerente de la comunidad de Versalles, Thomas Garnier. “Si no eres intuitivo y espontáneo, no puede funcionar. Ni siquiera tengo un calendario para el próximo mes”.

La última publicación de Garnier fue un viaje de 20 segundos por el palacio al atardecer, filmado con su teléfono. Las futuras publicaciones están destinadas a explorar temas como la moda, la salud y los “chismes” sobre la historia de la pompa y la revolución del palacio.