La 'moraleja' del nuevo juicio político contra Trump para futuros presidentes: nunca hagan lo que él hizo

Los demócratas de la Cámara de Representantes debaten un artículo de acusación contra el presidente Trump, señalándolo de 'incitación a la insurrección' por el asedio al Capitolio de Estados Unidos de hace una semana.

Una dificultad inmediata que enfrentan quienes buscan acusar al presidente es que es un proceso largo. A Trump le quedan solo unos días en el cargo antes de que termine su mandato el 20 de enero. Si bien el artículo de juicio político podría ser aprobado rápidamente por la Cámara, la votación iniciará un juicio en el Senado, y ese proceso probablemente no terminará antes de que finalice la administración de Trump.

Además existe una duda constitucional sobre si un presidente puede ser acusado después de que haya dejado el puesto. No obstante, una pregunta más básica es sobre el punto de acusar a Trump. El presentador de radio, el conservador Hugh Hewitt, escribiendo para el Washington Post, describió todo el ejercicio como una "venganza sin sentido".

"No se basa en principios, no se preocupa por la justicia y no se preocupa por el futuro", afirmó.

Como académico que escribe sobre las justificaciones morales de las instituciones sociales y legales, sostengo que puede haber una buena razón moral para este juicio político, incluso si no puede completarse antes de que Trump ya no sea presidente.

El juicio político no es un procedimiento penal; generalmente se describe como 'cuasi criminal' en la ley estadounidense. Sin embargo, las justificaciones filosóficas dadas para la institución del derecho penal podrían ayudarnos a comprender los propósitos a los que podría servir este juicio político.

Acusación y derecho penal

El derecho penal puede cumplir una variedad de funciones: Incapacita al criminal, a través del encarcelamiento; cumple una función retributiva, al obligar al delincuente a sufrir un castigo proporcional al delito, y expresa una visión particular sobre los límites de la diversidad moral, al establecer un límite a los tipos de acción que aceptará una sociedad.

La incapacitación es probablemente una mala justificación para el juicio político de un expresidente porque debería estar destinada a evitar que un criminal repita su delito. Sin embargo, el delito en el que se basa la acusación del presidente fue un acto de expresión, uno que el artículo de acusación describe como 'incitación a la insurrección'. Un presidente que es acusado y destituido de su cargo no puede ocupar un cargo federal en el futuro. Eso, sin embargo, no hace nada para quitarle el poder a Trump para hablar.

La retribución es igualmente poco prometedora como justificación para el juicio político. Los 'castigos' aquí, incluida la pérdida de la protección del Servicio Secreto, el espacio de oficinas y la financiación pública, difícilmente parecen adecuados si se conciben como castigos para quien ha incitado a una insurrección.

El castigo como condena moral

Sin embargo, la función final del derecho penal, una enfatizada por el filósofo Joel Feinberg, probablemente pueda justificar mejor un intento de acusar a un presidente saliente.

El derecho penal, para Feinberg, pretende marcar los límites del desacuerdo moral, mediante una declaración simbólica que condena ciertos tipos de actos como inmorales.

Los ciudadanos de una sociedad democrática no necesitan estar de acuerdo sobre la moralidad política. Pueden reconocer que sus oponentes políticos tienen derecho a sus puntos de vista, por muy equivocados que cada lado considere esos puntos de vista alternativos. Los conservadores y los liberales a menudo se han considerado unos a otros como equivocados, pero no obstante son miembros de buena reputación en sus comunidades políticas.

Sin embargo, hay algunos puntos en los que una sociedad hace una declaración compartida de que un tipo determinado de práctica o acto no es políticamente respetable, y el derecho penal es uno de los medios por los que se hace esa posicionamiento. Como señala Feinberg, el encarcelamiento no es simplemente un castigo no deseado, es una declaración simbólica de que el criminal ha hecho algo de lo que debería estar avergonzado.

Es posible que el criminal, o el acusado, no se sienta realmente avergonzado. La función del derecho penal, sin embargo, es decir que él o ella debe sentirse avergonzado y que quienes cometen ese tipo de actos están fuera del ámbito del desacuerdo moral normal.

Política después de la violencia

Podríamos ver este tipo de función al examinar cómo las instituciones legales han respondido a formas mucho más graves de irregularidades políticas. Los juicios de Nuremberg, los más famosos, enjuiciaron a la jerarquía nazi por guerra de agresión y crímenes de lesa humanidad.

Los castigos impuestos, que fueron desde 10 años de prisión hasta una muerte relativamente rápida en la horca, parecerían tremendamente inadecuados si estuvieran destinados a igualar la gravedad moral del genocidio y el trabajo forzoso.

La mejor justificación de Nuremberg, sin embargo, no fue la de los propios nazis, sino los que podrían haber seguido sus pasos. El juicio tenía como objetivo identificar la línea del pasado que las sociedades políticas no podían desviar sin ser consideradas vergonzosas, no solo con la mirada puesta en el presente, sino en el futuro.

La fechoría del presidente Trump no es ni de lejos tan grotesca como la de los nazis, y no sirve para nada pretender lo contrario. Sin embargo, el mejor propósito moral para su acusación podría tener algunas similitudes morales con las funciones de Nuremberg.

Si el Congreso opta por acusar al presidente Trump es porque es necesario señalar, mediante una declaración definitiva, lo que ningún presidente debería hacer. También establecerá los límites morales de la presidencia y, por lo tanto, enviará un mensaje a los futuros presidentes que podrían verse tentados a seguir los pasos del presidente Trump.

La nota original la encuentras en la siguiente liga:

https://theconversation.com/is-impeaching-president-trump-pointless-revenge-not-if-it-sends-a-message-to-future-presidents-153063

Michael Blake es profesor de Filosofía, Políticas Públicas y Gobernanza en la Universidad de Washington. Hasta 2016, fue director del Programa de Valores en la Sociedad de la institución. Recibió su licenciatura en Filosofía y Economía de la Universidad de Toronto y un doctorado de la Universidad de Stanford. Obtuvo una formación jurídica en la Facultad de Derecho de Yale, antes de huir para convertirse en filósofo.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.