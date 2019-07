La larga y lenta 'muerte' de Venecia

Si has estado en Venecia, ya lo captaste. Incluso el trotamundos más aburrido no puede evitar hacer una doble toma de la originalidad y la belleza de la ciudad centenaria construida completamente sobre el agua.

Sin embargo, incluso la visita más rápida revela que Venecia ya no es una 'ciudad viva', con decenas de turistas más que los venecianos reales que se amontonan en sus lagunas, puentes y senderos. Los números lo confirman. Básicamente, la población de la ciudad alcanzó su punto máximo en 1500, y aunque se recuperó de nuevo a niveles cercanos al siglo XVI en la década de 1970, hoy en día hay solo un tercio de los venecianos que hace 50 años.

Una vez el estado de la ciudad del Mediterráneo fue crucial, Venecia hoy parece impotente para detener la tendencia de cada vez más turistas y menos residentes. Cuando un gigantesco crucero se estrelló contra un bote lleno de turistas a principios de este mes, dejando a cuatro heridos, asociaciones cívicas y el número cada vez menor de venecianos que recordaron rápidamente lo que habían estado diciendo durante años: la laguna es demasiado pequeña y está demasiado llena para albergar a 'cruceros jumbo' que aparecen diariamente en temporada alta.

Pero Venecia no puede parar. Más museo que ciudad moderna, es adicta al dinero que traen los tesoros turísticos. Industrias tradicionales como los productos químicos y el acero están desapareciendo y el Ministerio de Desarrollo de Italia incluso ha declarado a la región como en crisis industrial. Con poco más allá del turismo, la ciudad conocida como Serenissima parece tener pocas opciones.

El accidente fue "una consecuencia directa de años de elecciones en nombre del dinero", dijo Claudio Vernier, quien dirige la asociación empresarial Piazza San Marco y administra una heladería en la plaza. “La ciudad está plagada de sobre-turismo. Los servicios no pueden mantenerse al día con la creciente demanda de turismo rápido y barato ".

Cerca de 5 millones de turistas visitaron la ciudad en 2017, en comparación con los 2.7 millones en 2002, según datos de los hoteles de la ciudad, que no tienen en cuenta las miles de reservas realizadas con Airbnb y servicios similares. Mientras tanto, la población residente se ha reducido por debajo de 60 mil.

A la calle, o más bien al nivel del canal, está claro que se debe hacer algo para mantener los números bajo control. En el centro histórico sin automóviles, la espera de un lugar en un “vaporetto”, la versión local de un autobús en el canal, puede ser de hasta 20 minutos, a pesar de la tarifa de 6 euros.

Codo con codo con cazadores de recuerdos quemados por el sol, los residentes dicen que están hartos de media hora de espera por una copa de Prosecco (vino) en los exclusivos bares de la calle Bacari, en la calle.

Y ahora se ven obligados a pagar como turistas también. Muchos propietarios de negocios han abandonado el antiguo sistema de precios de dos niveles que cobraba más a los visitantes por alimentos y servicios, lo que significa que los locales ahora pagan los mismos precios inflados que los de afuera.

"Venecia se ha convertido en un lugar imposible para vivir", dijo Nicola Ussi, una comerciante ambulante de recuerdos. "Es demasiado caro y todo está diseñado para impulsar el turismo". Ussi apoya la idea de un sistema de reservas que cubra los ingresos diarios.

También es miembro de ASC, o "assemblea sociale per la casa", una asociación de residentes locales que busca devolver casas vacías o abandonadas a personas y familias. Si bien esto es ilegal, ya que las casas pertenecen a un grupo público que las administra, también ha ayudado a que algunas áreas abandonadas de la ciudad vuelvan a la vida. Uno de ellos es un barrio muy céntrico en la isla de Giudecca.

Alessandro Dus, de 34 años, otro miembro de ASC, paga 10 euros al mes en alquiler por un apartamento de una habitación en San Marco. Todos los días se enfrenta al riesgo de desalojo, con un post-it en su refrigerador que le recuerda que la próxima visita de la policía se acerca en septiembre.

Si los altos precios y la multitud de visitantes no eran suficientes, el cambio climático también está alejando a los locales. El 2018 vio 121 días de mareas altas, con agua (del mar) que se elevó 80 centímetros sobre el nivel del mar. Las inundaciones causan daños regularmente en los pisos inferiores de las casas, restaurantes y tiendas, y lo que antes era un fenómeno invernal, ahora ocurre con más frecuencia, más recientemente el 19 de junio de este año.

Si chateas con gente local lejos del bullicio a lo largo de los canales principales, la conversación invariablemente se convierte en una inundación, y la palabra en los labios de todos los venecianos es "MOSE", un sistema de puertas móviles que se está construyendo justo fuera de la laguna de Venecia para protegerlo del impacto del mar Adriático.

"MOSE ha sido un proyecto inútil", dijo Ussi. "Eso debería haber quedado claro hace 15 o 20 años cuando comenzó el debate, pero ahora se ha convertido en una visión de consenso".

Hundiendo Venecia

La ciudad se inundó con un récord de 203 días en 2010, siete años después de que MOSE comenzara.

El proyecto, que ya superó el presupuesto en 5.5 mil millones de euros y contando, también está retrasado, y no estará listo hasta al menos 2022. Las inspecciones encontraron que las bisagras sumergidas desde que comenzaron las obras ya están corroídas. Algunas de las puertas no se levantan, otras no se retraen debido a los sedimentos acumulados. Incluso se ha atribuido algún daño estructural a las colonias de mejillones locales.

Los lugareños señalan informes de que la corrupción jugó un papel importante en las demoras del sistema, los costos excesivos y las fallas técnicas, un punto de vista que confirma la sospecha y el resentimiento de los venecianos por el dinero que está pasando.

"La política y el dinero están matando a Venecia", dijo Alessandro Dus, un activista de 34 años. “Un barco grande paga hasta 30 mil euros por día para atracar en el puerto, es difícil rechazar eso. Venecia es el ganso que pone el huevo de oro ".

- Con la asistencia de Tommaso Ebhardt*