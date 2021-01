La era de Biden iniciará oscurecida por la sombra de Trump

La esperanza de Joe Biden de pasar página en un capítulo caótico de la historia de Estados Unidos con su toma de posesión el 20 de enero se disolvió el miércoles, y los esfuerzos de su propio partido por castigar a Donald Trump están a punto de prolongarse durante los primeros días de la administración del nuevo presidente.

En lugar de pasar a la agenda de Biden y confirmar a sus nominados para docenas de puestos clave, el Senado puede estar preparándose para llevar a cabo un juicio para su predecesor después de que la Cámara de Representantes acusó a Trump el miércoles, convirtiéndolo en el primer presidente de Estados Unidos en sufrir la reprimenda dos veces.

El tiempo para que el Senado actúe no está claro, pero el líder republicano Mitch McConnell rechazó un llamado para convocar a la cámara en una sesión de emergencia y comenzar rápidamente el juicio. Eso significa que es casi seguro que los procedimientos no comenzarán antes de la inauguración de Biden.

Los asesores de Biden, como otros demócratas, ven a Trump profundamente dañado políticamente por el episodio y comprenden la necesidad de responsabilizarlo, dijeron personas familiarizadas con su el asunto. Pero también les preocupa que el juicio desvíe la agenda de Biden, no solo tomando el tiempo del Senado sino también alimentando profundas divisiones en el país que han llevado a la violencia y han condenado el trabajo bipartidista en las prioridades de la política nacional.

Y con la decisión de McConnell de no volver a convocar el Senado antes del 19 de enero, Biden enfrenta la perspectiva de asumir el cargo sin que un solo miembro de su gabinete esté confirmado y en su lugar.

Biden se ha abstenido en gran medida de meterse en el debate sobre castigar a Trump por su papel en alentar a la mafia que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada, dejando al menos cinco muertos. A medida que las intenciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se volvieron más claras, el presidente electo propuso que el Senado `` bifurque '' su calendario para poder continuar trabajando para confirmar a sus nominados y aprobar un proyecto de ley de alivio del coronavirus incluso mientras lleva a cabo el juicio de Trump.

Después de la votación del miércoles, Biden repitió ese deseo. "Espero que el liderazgo del Senado encuentre una manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales en el juicio político mientras también trabaja en otros asuntos urgentes de esta nación", dijo en un comunicado.

Durante un juicio político, el Senado puede requerir el consentimiento unánime para cualquier otra acción, incluida la consideración de legislación, según el Servicio de Investigación del Congreso, que no es partidista. Eso haría posible que incluso un solo senador republicano bloqueara otros votos.

Pelosi puede retrasar el envío del artículo de juicio político al Senado hasta finales de este año, lo que permitirá que se establezca el gobierno de Biden y que se considere primero su proyecto de ley de ayuda ante la pandemia anticipada. O McConnell y el líder demócrata, Chuck Schumer, podrían llegar a un acuerdo para votar los nombramientos de Biden al mismo tiempo que el juicio.

Pelosi se negó a responder preguntas en una breve comparecencia ante los periodistas después de que la Cámara votara 232-197 a favor de un juicio político.

"Herido irreparablemente"

Los aliados de Biden dicen que él y los demócratas no tienen más remedio que seguir adelante.

“Donald Trump no es la persona que era hace unos días. Ha sido herido irreparablemente ”, dijo el exlíder de la mayoría del Senado Harry Reid. “Su base de poder se ha debilitado significativamente. Y creo que eso es realmente bueno para el país y para el mundo ".

Reid dijo que si bien no ha hablado con Biden desde antes del ataque al Capitolio, ha salido de conversaciones recientes con el jefe de gabinete entrante de la Casa Blanca, Ron Klain, y el consejero entrante del presidente Steve Ricchetti, confiado en que el presidente electo comprende la situación. la gravedad del momento y la necesidad de actuar contra Trump.

Biden podría haber podido detener o ralentizar el proceso de juicio político la semana pasada, argumentando que avanzar era más importante que mirar hacia atrás mientras los demócratas retoman la Casa Blanca y reclaman mayorías estrechas en ambas cámaras del Congreso. En cambio, dejó la decisión a los demócratas del Congreso, quienes optaron por seguir adelante.

"Lo que el Congreso decide hacer es que ellos decidan", dijo Biden el viernes. “Pero voy a tener que -y ellos van a tener que- estar listo para empezar a trabajar, porque cuando Kamala y yo juremos, vamos a presentar, de inmediato, piezas importantes de legislación que se ocuparán del virus, de la economía y del crecimiento financiero".

"Vamos a hacer nuestro trabajo y el Congreso puede decidir cómo proceder con el de ellos", agregó.

Desde entonces, el impulso para el juicio político y la reacción violenta contra los republicanos del Congreso que apoyaban a los alborotadores se ha multiplicado. Diez republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor del juicio político, incluida Liz Cheney, presidenta de la conferencia republicana y tercera líder del partido en la cámara.

Las principales corporaciones estadounidenses, al mismo tiempo, han anunciado que dejarán de donar a los legisladores que la semana pasada votaron en contra de certificar la victoria del Colegio Electoral de Biden.

Los recelos de Manchin

"Incluso si algunos de los asesores de Biden tuvieron el instinto al principio para tratar de detener esto, creo que se les ha dado el valor para dejar que esto se desarrolle", dijo Brian Fallon, un ex asesor principal de Schumer, quien se convertirá en el líder de la mayoría del Senado. la semana que viene después de que Biden y Harris presten juramento. “El apoyo a algún tipo de responsabilidad ha surgido de rincones imprevistos, como la América corporativa que indica que no van a dar cheques PAC corporativos a los republicanos de la Cámara de Representantes que votaron para no certificar los resultados de las elecciones”.

Algunos demócratas, incluido Reid, están presionando para que el juicio avance rápidamente, limitándolo a solo unos pocos días.

"La acusación va a ir y venir rápidamente", dijo Reid. "No creo que haya ninguna razón por la que tenga que ponerse en marcha durante un período de semanas".

Pero el impulso del juicio político, y su rápida velocidad, no está exento de críticos, incluso entre los demócratas.

El senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, un moderado que se espera que muestre su fuerza en el Senado estrechamente dividido, advirtió el lunes en Fox News que una "prisa" para acusar a Trump sería "desaconsejable" cuando Biden asuma el cargo. El presidente electo tiene el objetivo de “intentar sanar al país, intentar ser el presidente de todo el pueblo”, apuntó.

Te puede interesar:

Trump, aislado y en silencio ante segundo juicio político