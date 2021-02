La ambiciosa reforma migratoria de Joe Biden en 9 frases

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. ¿Ilusión o realidad?: La reforma migratoria de Biden, en el que participaron Alexandra Délano, profesora y directora del Programa de Asuntos Globales en la Universidad The New School en Nueva York; Julia Preston, escritora para The Marshall Project; y Dan Restrepo, investigador principal del Center for American Progress.

En este foro moderado por Rafael Fernández de Castro, columnista de El Financiero y catedrático de la Universidad de California, se habló sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para legalizar a 11 millones de indocumentados.

Julia Preston

1.- "Lo que está pasando ahora es una administración Biden que está procediendo con muchísimo cuidado, a empezar a desenredar y deshacer el desastre humanitario que creó el presidente Trump en la frontera con México".

2.- "Yo diría que no hay que minimizar la importancia del cambio en el ambiente político, de principios políticos, que ha traído la administración Biden. Estados Unidos ha vuelto, en principio por lo menos, a ser un país que da la bienvenida a migrantes, y esos cambios los vamos a ver por toda la sociedad, creo yo".

3.- "Diría también que no hay que subestimar a los 'dreamers' como movimiento, la vanguardia de este movimiento que vamos a ver, ellos saben que se debe de tener la legislación (migratoria) para realmente tener una protección sólida, y llevan años de experiencia política en las luchas, en las calles, defendiéndose. Y creo que van a ser más efectivos que lo que se puede pensar".

Alexandra Délano

4.- “Si solo se otorgan derechos a los trabajadores esenciales o solo se otorgan derecho a los dreamers, esta idea de que quebrar un poco la propuesta de Biden y ver qué es posible, si solo se atiende una parte del sistema y no el sistema de manera integral va a seguir existiendo un marco en el que se hace una diferencia entre los migrantes deseables y los no deseables que nos limita a una idea neoliberal que se basa en el reconocimiento de los derechos basados en contribuciones económicas”.

5.- "México tendría que trabajar de manera prioritaria, uno, reforzar la relación con EU y abrir estos canales de diálogo y cooperación, colaboración, en estos temas (migratorios). Dos, trabajar en reforzar su propia infraestructura institucional, porque no va a ser suficiente seguir pensando nada más en el control migratorio, es muy claro que se tienen que crear mecanismos para la inclusión y una infraestructura que realmente responda a las necesidades de comunidades que están en busca de asilo y refugio, y también a personas retornadas a las cuales si no se les dan los elementos para tener una vida digna en México, van a buscar nuevos canales de migración hacia EU".

6.- "Trump puso sobre la mesa, de manera muy explícita, este racismo y este sentimiento antiinmigrante, que claramente está presente en México y se ha visto en el contexto de las caravanas. Hay mucho que hacer para lograr un cambio y una reforma del sistema migratorio y lo que puede generar en términos de derechos políticos, económicos y sociales no solo para los migrantes, sino para la sociedad en su conjunto".

Dan Restrepo

7.- “Biden promovió una propuesta, como había prometido como candidato. Es importante no calificarla como una reforma integral porque no lo es: es una propuesta de legalización y su nombre del proyecto de ley que se acaba de introducir en la Cámara y el Senado nos dice eso, es el US Citizenship Act, es un proyecto de ciudadanía estadounidense y habla de los términos sobre cómo se va a legalizar a la población indocumentada que estaba en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021”.

8.- “Tenemos el problema del partido republicano que está 100 por ciento opuesto a lo que sea de Joe Biden, pero también tenemos diferencias dentro del mismo partido demócrata de que no sé si podemos llegar a los 50 votos para terminar algo institucional en el Senado para abrir las puertas para una reforma migratoria”.

9.- “Es un momento muy interesante para analizar respuesta de los movimientos sociales. En el momento que viene, la posibilidad de promover formalmente la ejecución permanente sobre ‘dreamers’, quienes van a tener que determinar si lo hacen solos o no”.

