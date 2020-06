La abejas siguen muriendo... pero estos sitios web podrían ser su salvación

Para Ivan Gusak, las abejas son su plan de jubilación. Durante años las mantuvo en Rostov, a unas 15 horas en coche al sur de Moscú, y había planeado vivir del dinero que gana vendiendo la miel que producen.

Pero el mes pasado, su colmenar fue aniquilado. Descubrió que una granja cercana había estado aplicando piretroides a los cultivos durante la noche. El producto químico es legal para su uso en Rusia, pero puede tener consecuencias devastadoras si se aplica incorrectamente.

Si los granjeros hubieran advertido a Gusak, podría haber tomado medidas para proteger sus colmenas del pesticida. Pero esto no sucedió.

"Me dijeron que publicaron un aviso en el periódico local, pero tiene una circulación limitada y no lo recibo", dijo en una entrevista. "Cumpliré 60 años el próximo año y me quedaré en la miseria". Dijo que envió los cuerpos de sus abejas muertas para su análisis, contactó a la policía y está considerando sus opciones legales.

Gusak está lejos de ser el único que ha sufrido. Según el Centro Federal de Investigación de la Apicultura, aproximadamente 30 regiones del país experimentaron las muertes el verano pasado, con cerca de 80 mil colonias, que representan a varios miles de millones de insectos que perecieron. La llegada de una plaga agrícola que ya golpeó a las naciones desde Argentina a Estados Unidos recibió una gran cantidad de atención de los medios. El daño fue tan severo que los apicultores le escribieron al presidente Vladimir Putin pidiéndole ayuda.

Las muertes ya se están acumulando este año, principalmente debido al mal uso de pesticidas. Asegurarse de que 2020 no sea peor para un país tan vasto parece que necesita regulación por parte del gobierno a nivel nacional, o alguna interrupción tecnológica grave.

Pero en Rusia, la realidad es algo diferente. Las peculiaridades regulatorias y la aversión a los funcionarios han allanado el camino para una respuesta dirigida por una compañía. Una campaña publicitaria y un sitio web nacional para abordar el problema el mes pasado por Beeline de Veon, la tercera compañía de teléfonos móviles más grande del país, podría ser la solución.

Tener tantas muertes en esa temporada es inusual, y tiene que ver en gran medida con los cambios en el uso de pesticidas que acompañan un cambio a la agricultura de colza de trigo sarraceno y remolacha azucarera, dijo Alexey Nikolenko, investigador de abejas en la rama Bashkortostán de la Academia de Ciencias de Rusia.

Aunque la colza es más rentable, también es más vulnerable a la infestación. Es posible que sea necesario aplicar pesticidas varias veces por temporada, en comparación con quizás una vez para los cultivos tradicionales. Si bien muchas reglas gobiernan esto -no cuando hace viento, no al mediodía- a menudo no son permitidas-

"Estos agricultores, que a menudo carecen de experiencia con la colza, abusan de los pesticidas", dijo Nikolenko. "Nunca tuvimos abejas muriendo durante la temporada de verano antes".

Para Gusak y los apicultores como él, un sistema de advertencia que sea más fácil de usar que un aviso en una publicación oscura sería un gran beneficio.

Al igual que con muchos de los problemas del mundo, la industria tecnológica está irrumpiendo en la escena de las abejas. Cualquier persona interesada en monitorear la salud de una colonia ahora puede conectar un chip al pelaje de una abeja o instalar sensores en colmenas.

Pero incluso en California, un enfoque relativamente poco ingenioso para ayudar a proteger a los insectos de los productos químicos agrícolas ha ganado su favor: ahora hay un sitio web donde los apicultores pueden colocar un alfiler en un mapa para registrar la ubicación de sus colmenas para que puedan ser notificados de la fumigación planeada. Un enfoque similar está disponible en otros lugares, como el sitio web Bee Connected de Gran Bretaña, el Grand Express de Ucrania, así como las abejas Save Beeline.

En Golden State, los encargados pueden enfrentar multas por no registrar sus colmenas, y toda la empresa es el producto de una asociación pública-privada. Es más difícil ver cómo los funcionarios pueden obtener el mismo nivel de coordinación entre agricultores y apicultores que se necesita en Rusia.

Para empezar, gran parte de la apicultura rusa es un pasatiempo o un ajetreo que tiende a operar en el mercado negro, según el investigador Nikolenko. Aquellos que se registran con las autoridades para obtener un pasaporte veterinario pueden obtener la calidad de su miel certificada, pero esto también aumenta la posibilidad de sondas reguladoras e impuestos. Entonces, aunque el Ministerio de Agricultura realiza un seguimiento de los agricultores y monitorea qué cultivos se están cultivando, es difícil ver cómo funcionaría un sistema de advertencia operado por el gobierno, que necesita la participación de ambas partes.

Y el gobierno no ve que haya un gran problema. La agricultura representó 25 mil millones de dólares en ingresos de exportación el año pasado; el Ministro de Agricultura, Dmitry Patrushev, dijo en octubre que el daño causado por las muertes masivas de abejas en 2019 fue "insignificante". Los apicultores estimaron el daño en 28 millones de dólares.

Alexander Sergeev, un aficionado a las abejas en la región de Lipetsk al sur de Moscú, no estaría de acuerdo. El año pasado perdió 30 colonias debido a la fumigación con pesticidas. Entonces, en julio, creó un sitio web que permite que tanto los agricultores como los apicultores se registren, manteniendo sus datos privados. Un agricultor que quiera aplicar pesticidas puede publicar un aviso en el sitio con unos días de anticipación. El sistema enviará alertas automáticas a todos los apicultores dentro de los 7 kilómetros, dándoles tiempo para reubicar las colmenas o cubrirlas. La plataforma mantiene la confidencialidad de los datos, sin revelar la ubicación exacta y la propiedad de las colmenas y los campos de agricultores.

"Si no podemos prohibir los pesticidas, al menos deberíamos crear un sistema de advertencia adecuado sobre su uso", dijo en una entrevista. "Los métodos de advertencia actuales (publicar un aviso en un periódico local o advertir a las autoridades regionales, que a su vez advertirían a los apicultores) a menudo no funcionan".

Lo lanzó para uso local, y estima que la mayoría de los agricultores y apicultores se han inscrito con el primero, superando al segundo. Cuando las abejas mueren por envenenamiento por pesticidas, sus dueños pueden contactar a la policía, o puede haber acciones legales, y esto genera muchos gastos y molestias. Este sitio web ayuda a los agricultores a evitar estos costos, dijo Sergeev.

Alexander Korbut, vicepresidente de la Russian Grain Union, un grupo de presión que representa a los productores agrícolas, cree que la idea detrás del sitio web es buena.

"Dado que la polinización es básica para el rendimiento de los cultivos, los agricultores están generalmente interesados ​​en que los apicultores coloquen colmenas cerca de sus campos", dijo. "Cualquier idea que ayude a mejorar el flujo de información tiene sentido".

El intento de Sergeev de atraer la atención nacional para su proyecto no funcionó. Dijo que asistió a una reunión de legisladores federales que investigan las muertes y explicó su sistema, pero no llegó a ninguna parte.

Mientras tanto, los medios de comunicación de la nación habían tomado nota, con la prensa nacional publicando artículos largos. Una disputa desarrollada entre la economía y el organismo de control agrícola sobre quién era responsable de controlar la aplicación de pesticidas.

Esto atrajo la atención de Beeline, respaldada por el multimillonario Mikhail Fridman, para analizar más de cerca el tema. Según Irina Lebedeva, vicepresidenta de marketing, la compañía, que luce un logotipo a rayas negras y amarillas, siempre está buscando formas de abordar problemas socialmente importantes, y ayudar a resolver un problema que involucra a las abejas era algo natural.

"Hablando con los expertos de la industria, identificamos que la falta de comunicación oportuna entre los agricultores y los apicultores a menudo da como resultado inadvertidamente la muerte masiva de las abejas", dijo. "No ha habido ningún sistema de alerta en todo el país entre ellos".

Después de conversaciones con los cuidadores, agricultores, funcionarios y otros, así como con personas que habían intentado desarrollar su propio sistema de advertencia, la compañía comenzó a desarrollar su propia plataforma. Una vez que se encontró con Sergeev, dejó de esforzarse por desarrollar el suyo. Actúa como consultor para ayudar a Beeline a desarrollar Save Bees a nivela nacional, que fue lanzado el 13 de mayo.

El uso de la plataforma es gratuito y no está vinculado al uso de los servicios inalámbricos de Beeline. La compañía se ha comprometido a invertir en la plataforma y atraer la atención pública sobre las muertes de abejas en los próximos tres años, momento en el que le gustaría externalizar el proyecto.

"Es bueno que una compañía privada esté creando un sistema para advertir a los apicultores, ya que muchos de ellos son reacios a registrarse en el Ministerio de Agricultura", dijo Arnold Butov, jefe del sindicato nacional de apicultores de Rusia. "Espero que ayude a salvar a las abejas".

Con la asistencia de Anatoly Medetsky.