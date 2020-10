Joe Biden se reunió con un funcionario de empresa de energía ucraniana, afirma el New York Post

El hijo del candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, le presentó a un alto funcionario de una empresa de energía ucraniana que se convirtió en el foco de una controversia por el despido de un fiscal que estaba investigando a la empresa, informó este miércoles el New York Post, citando un correo electrónico que dijo llegó de Hunter Biden.

Vadym Pozharskyi, asesor de la junta de Burisma, agradeció a Hunter Biden en un correo electrónico de abril de 2015 por invitarlo a Washington y "brindarle la oportunidad de conocer a su padre", aproximadamente un año después de que el hijo del entonces vicepresidente se uniera a la compañía, según el Post.

Un correo electrónico de mayo de 2014 también indicó que Pozharskyi buscó el consejo de Hunter Biden sobre las formas en que "podría usar su influencia" en nombre de Burisma, informó el periódico.

El Post afirma que la comunicación contradice una afirmación de Joe Biden de que no ha hablado con su hijo sobre sus negocios. Si embargo, el correo electrónico no detalla el alcance de la reunión o si Biden habló con su hijo al respecto. Bloomberg News no ha verificado de forma independiente la autenticidad de los supuestos correos electrónicos.

La campaña de Biden no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente Donald Trump ha acusado que las acciones de Joe Biden en Ucrania, en las que presionó para que se destituyera al fiscal general del país, beneficiaron a su hijo, Hunter. Esa afirmación ha sido ampliamente desacreditada.

Al presionar por el despido de Viktor Shokin, Biden estaba actuando en concierto con la política exterior oficial de Estados Unidos y otras naciones aliadas que veían a Shokin como corrupto.

Mientras Shokin había estado investigando a Burisma, una compañía de energía ucraniana de la que Hunter Biden formaba parte de la junta, la investigación había estado inactiva durante mucho tiempo cuando el vicepresidente presionó por la destitución de Shokin a principios de 2016, dijo un exfuncionario ucraniano a Bloomberg News en mayo de 2019.

"Fue archivada por los fiscales ucranianos en 2014 y hasta 2015", abundó Vitaliy Kasko en una entrevista. Estados Unidos no hizo ningún esfuerzo por cerrar la investigación sobre Burisma, agregó.

El mes pasado, dos presidentes del comité republicano del Senado intentaron revivir las acusaciones en torno a los tratos de Hunter Biden en Ucrania, pero su informe abrió pocos nuevos caminos al descubrir que su papel en la junta de Burisma puso a los funcionarios del Departamento de Estado en una posición "incómoda". Sus hallazgos no revelaron ningún impacto en la política ni demostraron irregularidades.

El periódico informó que los datos recuperados provienen de una computadora portátil y un disco duro abandonados en un taller de reparación cerca de Delaware en abril de 2019.El dueño de la tienda comentó que alertó al FBI y las fotos de una citación judicial federal de Delaware entregadas al New York Post muestran que tanto la computadora y el disco duro fueron incautados por agentes federales en diciembre, según el informe.

Steve Bannon, un exasesor de Trump, reveló la existencia del disco duro a fines de septiembre y Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, le dio al Post una copia del disco duro el domingo, informó el periódico.

La aparición de los correos electrónicos tiene ecos de la controversia de 2016 promovida por la campaña de Trump en torno a las comunicaciones de la entonces contendiente demócrata Hillary Clinton.

