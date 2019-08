Jeffrey Epstein tenía acusaciones en su contra por acoso sexual desde hace más de 20 años

Hace más de dos décadas, Alicia Arden presentó una denuncia en la policía de California, una de las primeras por abuso sexual contra Jeffrey Epstein. La mujer señaló al financista estadounidense de toquetearla durante lo que ella pensó que era una entrevista de modelaje para Victoria's Secret.

Arden dijo que nunca tuvo noticias de los investigadores sobre su denuncia. Nunca hubo cargos por ello. Y hasta el día de hoy, ella lo ve como una oportunidad perdida de llevar al financiero ante la justicia mucho antes de que fuera acusado de abusar sexualmente de decenas de mujeres, incluso menores de edad.

“Si me hubieran tomado más en serio, podría haber ayudado a todas estas chicas", señaló Arden, actriz y modelo.

Después de que la denuncia de Arden de 1997 a la policía de Santa Mónica salió a la luz hace varios años, el departamento destacó poco al respecto y los abogados de Epstein comentaron que la policía descartó las acusaciones de la mujer.

En respuesta a las preguntas de The Associated Press y a una solicitud para revisar documentos públicos, la policía de Santa Mónica acordó la semana pasada mostrar partes de las notas del detective a un periodista.

Las notas mostraron que Epstein fue interrogado poco después de la queja de Arden y que dio una declaración contradictoria. En particular, el detective escribió que Arden no quería presentar cargos contra Epstein, pero quería que le advirtieran sobre su comportamiento, una afirmación que ella niega rotundamente.

Contactada la semana pasada, Arden insistió en que, de ninguna manera le mencionó a la policía que no quería presentar cargos. “El hecho de que no hicieran nada y me desacreditaran, es una puñalada al corazón", afirmó Arden.

Epstein fue acusado de tráfico sexual donde fueron implicadas docenas de adolescentes, algunas de apenas 13 años.

Fue arrestado el mes pasado por cargos federales por pagar a menores cientos de dólares por masajes y abusar sexualmente de ellas. Hasta el momento de su muerte, el 10 de agosto, se había declarado inocente.

Príncipe Andrés de Inglaterra niega relación con el caso

El príncipe Andrés de Inglaterra rechazó cualquier insinuación de que participó en los presuntos delitos sexuales de los que se acusó a Epstein, aseguró el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Manhattan a principios de este mes mientras estaba detenido por cargos de tráfico sexual.

"El duque de York se horrorizó por los recientes informes de los presuntos delitos de Jeffrey Epstein", declaró el Palacio de Buckingham. "Su Alteza Real deplora la explotación de cualquier ser humano y la sugerencia de que condonaría, participaría o alentaría tal comportamiento es aborrecible".

Los medios británicos, incluido el Daily Mail, publicaron una imagen que afirmaron que mostraba a Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel II, despidiéndose de una mujer desde el interior de una mansión propiedad de Epstein en Manhattan.

La publicación mencionó que la foto se tomó en 2010, dos años después de que Epstein se declaró culpable de un cargo por el delito de prostitución en Florida y quedó registrado como delincuente sexual.

Documentos judiciales de Estados Unidos han demostrado previamente que Epstein había socializado con el príncipe y con otras figuras de alto perfil, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, y el exmandatario Bill Clinton.

Epstein fue investigado por primera vez en 2005 después de que la policía en Palm Beach, Florida, recibió informes de que había abusado sexualmente de niñas menores de edad en su mansión local.

Con información de Reuters.