Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, da positivo a coronavirus

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, dio positivo a coronavirus, informó en su cuenta de Twitter.

"He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante", escribió.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Precisó que en la última semana miembros de su equipo dieron positivo a esta enfermedad, por lo que decidió hacerse la prueba, que salió positiva.

"Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte. Voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento", comentó.

Áñez Chávez es la sexagésima sexta presidente de Bolivia, y segunda presidente mujer en el país sudamericano.

Asumió la presidencia de Bolivia por sucesión constitucional desde el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales.