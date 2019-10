Jane Fonda es arrestada en una protesta contra el cambio climático

La legendaria actriz Jane Fonda fue arrestada este viernes en las escalinatas del Congreso de Estados Unidos, junto con varios manifestantes que reclamaban decisiones del Gobierno de ese país para contrarrestar el cambio climático.

"Tengo una armadura que me protege. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan. Vamos a tener una manifestación cada viernes", dijo Fonda al diario The Washington Post.

La laureada actriz de 81 años, quien tiene una larga trayectoria como activista política desde la Guerra de Vietnam, se ha sumado a la campaña que encabeza la joven sueca de 16 años Greta Thunberg, para alertar al mundo sobre los peligros que corre el medio ambiente.