Irán dice a EU: primero quiten castigos, luego hablamos

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, dio marcha atrás ayer sobre un posible diálogo con Donald Trump y advirtió que si el presidente de Estados Unidos quiere dialogar, no habrá negociación con Washington hasta que levanten primero las sanciones a Teherán.

Rohaní señaló que, de otro modo, un encuentro entre los dos sería solo una sesión de fotos y “eso no es posible”.

De hecho, el mandatario dio a entender que, si quitan las sanciones, Irán volvería a acatar las condiciones del Plan Integral de Acción Conjunta, el pacto atómico que suscribió con las grandes potencias en 2015.

El cambio de opinión de Rohaní se produjo un día después de que Trump señalara que había posibilidades de que se hubiera una reunión tras una sorpresiva intervención del presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante el G7 para intentar acercar a Washington y Teherán.

“Sin la retirada de las sanciones de Estados Unidos, no seremos testigo de ningún desarrollo positivo”, dijo Rohaní, quien añadió que Washington “tiene la llave” y enfatizó que su país no va a dotarse de armamento con componente nuclear. “Si no se garantizan los intereses iraníes”, indicó, “volveremos a recortar los compromisos del acuerdo de 2015”.

Cabe destacar que Trump avisó el lunes que no prevé compensar a Teherán por las restricciones económicas que su país ha impuesto, y que han hundido las exportaciones de crudo, aunque dejó abierta la posibilidad de que financie su recuperación económica con créditos internacionales avalados por sus reservas de hidrocarburos. Ambos presidentes tienen previsto intervenir en las sesiones de la Asamblea General de la ONU, a finales del mes que viene, en Nueva York.

En la víspera, Rohaní se había mostrado dispuesto a negociar una salida a la crisis provocada por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Cabe recordar que la limitación al enriquecimiento de uranio iraní comenzó a incumplirse a partir de la reintroducción de las sanciones económicas estadounidenses, en meses pasados.