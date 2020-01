Inicia juicio de Harvey Weinstein: fiscales lo presentan como 'depredador sexual'

El juicio de Harvey Weinstein comenzó este miércoles en un momento cumbre para el movimiento #MeToo. Los fiscales lo presentaron como un depredador sexual que usó su posición como magnate del cine para abusar de mujeres durante décadas, mientras que sus abogados buscaron desacreditar a sus acusadoras y presentarlas como participantes dispuestas.

La fiscal Meghan Hast dijo al jurado de siete hombres y cinco mujeres que el exjefe del estudio detrás de cintas ganadoras del Óscar “no sólo era un titán en Hollywood, era un violador” que le gritó a una de las víctimas que le “debía” sexo, usó inyecciones para inducir una erección antes de un ataque y entró por la fuerza al apartamento de otra mujer y abusó de ella.

“Debido a su total falta de empatía debe hacerse responsable”, dijo Hast.

El abogado de Weinstein, Damon Cheronis, respondió presentando sus planes de usar correos electrónicos con un tono amigable, citas en el calendario y otra evidencia para poner en duda las versiones de las acusadoras de que fueron atacadas.

Las primeras declaraciones del juicio por violación más de dos años después del aluvión de acusaciones contra Weinstein que dio origen al #MeToo fueron vistas por las activistas como un momento crucial en el ajuste de cuentas mundial por los abusos sexuales cometidos por hombres poderosos. Los abogados de Weinstein, en cambio, han presentado el caso como resultado de un clima de acusaciones que se salió de control.

Weinstein ha insistido en que todos sus encuentros sexuales fueron consensuales. De ser hallado culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Al salir de la corte, el exproductor de 67 años dijo a la prensa que se sentía “muy confiado” sobre el caso: “Tengo abogados maravillosos”.

Aunque llegó a la corte sin la andadera que ha estado usando últimamente por problemas de la espalda, se apoyó en ella de nuevo al salir de la sesión.

El otrora poderoso y temido productor llevó a la pantalla películas galardonadas con el Óscar como Pulp Fiction (Tiempos violentos), The King's Speech (“El discurso del rey”), Shakespeare in Love (“Shakespeare apasionado”) y Chicago, y se codeó con la élite en Hollywood y otros círculos, un punto que los fiscales destacaron al mostrar una fotografía de Weinstein con el expresidente Bill Clinton. Un fiscal también le dijo al juez que Weinstein había recibido llamadas de Clinton mientras se encontraba con una de sus acusadoras.

Los abogados de Weinstein más tarde citaron la foto para solicitar la anulación del juicio, argumentando que la imagen era irrelevante y acusando a los fiscales de intentar inapropiadamente influenciar al jurado. El juez James Burke rechazó el pedido.

Decenas de mujeres han acusado a Weinstein de explotar su posición como impulsor de carreras para acosarlas o abusar sexualmente de ellas a lo largo de los años. Pero los cargos en Nueva York se limitan a dos acusaciones: que Weinstein le realizó sexo oral por la fuerza a la asistente de producción de “Project Runway” Mimi Haleyi en su apartamento en 2006, y que violó a una aspirante a actriz en un cuarto de hotel en Manhattan en 2013.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen que han sido víctimas de abuso sexual a menos que éstas se pronuncien públicamente.

La acusadora en el caso de violación encontró una aguja en la habitación del hotel después del supuesto ataque y se dio cuenta de que Weinstein se había inyectado para tener una erección, dijo Hast.

En otra ocasión, después de que la mujer le dijo que tenía un novio nuevo, Weinstein la arrastró hacia su cuarto “gritándole todo el camino que le debía una vez más”, dijo Hast. “Le arrancó los jeans con tal fuerza que le dejó rasguños”.

Según el fiscal, Weinstein le dijo después a la mujer “quiero disculparme por lo que pasó antes. Simplemente me pareces muy atractiva, no me pude resistir”.

Además de las dos mujeres, los fiscales planean llamar a declarar a otras acusadoras, incluida la actriz Annabella Sciorra, en un intento por mostrar que Weinstein ha tenido un patrón de conducta predatoria.

“Cada una describirá su miedo, su vergüenza y humillación, la lucha que cada cual tuvo que atravesar para dejar su trauma atrás y mostrarle un rostro valiente al mundo”, dijo Hast.

Sciorra subiría al estrado el jueves. Hast detalló alegaciones de que Weinstein abusó sexualmente de la actriz de “The Sopranos” (“Los Soprano”) alrededor de 1993, tras llevarla al apartamento de ella en Manhattan y entonces entrar por la fuerza.

“Ella le dijo que se fuera, le dijo que no, pero Harvey Weinstein estaba decidido”, dijo Hast. La fiscal agregó que la actriz eventualmente dejó de resistirse “con la esperanza de que terminara” y que quedó “emocional y físicamente destruida, inconsciente en el piso”.

Los abogados de Weinstein dejaron en claro que planean adoptar una actitud ofensiva.

Cheronis dijo que la acusadora del supuesto caso de violación de 2013 le envió ese año a Weinstein una solicitud de “tiempo en privado” y otro mensaje para avisarle “tengo un nuevo número, quería que lo tuvieras ... siempre es bueno escuchar tu voz”.

Cherinos dijo: “Estas no son nuestras palabras, son las de ella. No es una relación basada en el miedo, lo verán”.

El juicio de Weinstein podría durar más de un mes, dijo el juez. A juzgar por un arduo proceso de dos semanas para seleccionar al jurado, podría ser un hervidero de manifestaciones y cobertura mediática intensa.

En un fallido intento de último momento para mudar el juicio a otra ciudad, los abogados de Weinstein dijeron que los gritos de los manifestantes en la calle, que clamaban “¡el violador eres tú!”, podían escucharse hasta la sala del juzgado en el piso 15.