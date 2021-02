India: Víctimas de violencia sexual buscan ayuda urgente tras cierre por la pandemia

En marzo de 2020, para frenar la propagación del COVID-19, India se unió a otros países de todo el mundo para imponer estrictas medidas de bloqueo y redirigir los recursos de salud para satisfacer las necesidades derivadas de la pandemia.

A nivel mundial, tales medidas dieron como resultado un acceso limitado a la atención de la salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro, la anticoncepción y el tratamiento de la violencia sexual. Una consecuencia trágica de estas restricciones es que un número indeterminado de personas que vivían con sus abusadores quedaron atrapadas repentinamente, sin acceso a tratamiento ni forma de escapar.

En el apogeo de la primera ola de la pandemia, una clínica dirigida por Médicos Sin Fronteras (MSF) en la capital de la India, Nueva Delhi, era el único lugar para que una población de casi un millón de personas recibiera tratamiento por cuestiones de violencia de género y agresión sexual (VSG).

Sin embargo, de acuerdo a quienes trabajan con sobrevivientes, el mayor impedimento para conectar a las personas con la atención fue el colapso en el alcance comunitario. Esta crisis ayudó a cristalizar el hecho de que no se puede avanzar contra la VSG sin una interacción comunitaria comprometida y sostenida. Una vez que se permitió que se reanudara la extensión, la clínica de MSF experimentó un sorprendente aumento de tres veces en los pacientes.

Conexiones comunitarias cruciales

La clínica de MSF en Umeed Ki Kiran (UKK) se encuentra en una calle principal con mucho tráfico en el barrio de Jahangirpuri de Delhi, una zona de bajos ingresos densamente poblada. Aquí, la violencia de pareja íntima (VPI), daño físico, sexual o psicológico infligido por un cónyuge u otra pareja íntima, es el tipo de abuso más común que encuentra el personal de la clínica.

Poonam Devi y Pooja* son parte del equipo de divulgación activo de UKK que va a la comunidad para crear conciencia sobre la violencia sexual y llevar a las personas que necesitan atención a la clínica. Casi todos los sobrevivientes que acuden a la clínica están allí porque fueron persuadidos por trabajadores dedicados como Poonam y Pooja, pero identificar y generar confianza con las personas que han sido abusadas y aisladas es extremadamente desafiante, y en un lugar como Jahangirpuri requiere una red de conexiones.

Gran parte de la eficacia del equipo depende de la creación y el mantenimiento de relaciones con organizaciones no gubernamentales (ONG) de base y activistas de salud social acreditados voluntarios (ASHA).

"Como ASHA, nuestro mandato es la salud, pero hay muchos problemas relacionados que surgen e influyen en el comportamiento de búsqueda de salud [como la violencia doméstica] y tenemos que abordarlos", dice Seema Rani, voluntario de Salud Nacional de India Misión y con MSF.

Los ASHA (que significa 'esperanza' en hindi) son trabajadores de la salud comunitarios con una larga lista de responsabilidades que incluye un enfoque especial en la salud sexual y reproductiva y la salud del recién nacido y el niño. Son elementos fijos en las áreas a las que están asignados, por lo que conocen a la comunidad y la comunidad los conoce a ellos.

Los miembros del equipo de extensión se unen regularmente a las ASHA en sus rondas, y las ASHA los conectan con personas de la comunidad que necesitan los servicios que brinda la clínica UKK: profilaxis posterior a la exposición (PEP) para proteger a los sobrevivientes del VIH, pruebas de detección del VIH y otros enfermedades transmitidas, anticoncepción, aborto

Los encierros exacerban la violencia doméstica y limitan el acceso a la atención

Cuando la pandemia de coronavirus golpeó Delhi, Seema y los otros siete ASHA que se ofrecieron como voluntarios con MSF recibieron instrucciones de la Misión Nacional de Salud para que centraran su atención en las actividades de COVID-19: realizar exámenes y ayudar a iniciar el rastreo de contactos. Cuando esto sucedió, “hubo un caos en la comunidad”, cuenta.

“Las mujeres no tenían tanto acceso a los trabajadores de ASHA y la información y el acceso que normalmente les daríamos relacionados con la planificación familiar, porque estábamos muy ocupados con COVID”, agrega Seema.

"Durante el cierre, el número de embarazos no deseados en la comunidad aumentó sustancialmente”, dice.

Los miembros del personal de UKK también estaban limitados en lo que podían hacer. Intentaron comunicarse con los pacientes existentes por teléfono, pero hubo problemas con eso. Los sobrevivientes con frecuencia no tienen sus propios teléfonos, comparten uno con el resto de la familia, por lo que a menudo pierden las llamadas de la clínica. También les resultó difícil sentirse cómodos hablando de su situación mientras estaban atrapados en casa con miembros de la familia.

Si bien conectarse con los pacientes existentes era un desafío, llegar a nuevos pacientes era imposible.

"No podíamos ir a la comunidad y no podíamos conocer gente nueva por teléfono", dice Poonam. "Así que eso dejó una gran brecha en la que estábamos tratando de conectar a la comunidad con los servicios de la clínica”.

“Las ONG con las que trabajamos estaban luchando por operar”, señala Pooja. “Durante este período, perdimos algunas de nuestras conexiones cuando la gente se fue y llegó gente nueva a Jahangirpuri que no conocíamos, y eso dificultó la continuidad de las relaciones”, abunda.

Mientras tanto, el encierro estaba exacerbando la violencia. Los perpetradores pasaban más tiempo en casa y muchos habían perdido sus trabajos, creando tanto aislamiento social como estrés económico, factores que se sabe que avivan el abuso doméstico.

"La violencia había aumentado, definitivamente", asegura la doctora Geetika Singhal, médica de la clínica UKK, "pero los sobrevivientes no pudieron salir y buscar ayuda”.

Esta situación no es exclusiva de la India. Según ONU Mujeres, los informes y llamadas a las líneas de ayuda para casos de violencia doméstica en países como Francia, Italia, Singapur y Perú se han disparado durante los períodos de bloqueo. Muchas decisiones de política en todo el mundo le han restado prioridad al acceso, a la atención para las víctimas de violencia sexual y de género, a pesar del hecho ampliamente conocido de que las crisis a menudo conducen a un aumento de la violencia contra mujeres y niños.

Además de la clínica UKK, todos los demás hospitales y clínicas en el área de Jahangirpuri que ofrecen tratamiento para la violencia sexual cerraron esos servicios con el fin de redirigir sus recursos a las necesidades de los pacientes con COVID-19. Los refugios para sobrevivientes que necesitaban un espacio seguro no funcionaban, ni los tribunales proporcionaban un medio legal de protección.

Una sobreviviente que buscó ayuda en la clínica UKK para solicitar el divorcio no pudo hacerlo porque los tribunales no estaban abiertos y los servicios legales que normalmente ayudarían a las mujeres a navegar por el sistema no estaban disponibles. Lo que esa mujer experimentó durante el encierro fue similar a lo que estaban enfrentando otras sobrevivientes, explica la consejera de salud mental y educadora Divya Batra.

“[El esposo] estaba muy frustrado, también estaba borracho, y toda esa rabia y toda esa frustración estaban saliendo sobre esta mujer y su hijo. Así que la situación fue realmente difícil para ella durante esos dos meses y medio de estricto bloqueo". Finalmente, pudo solicitar el divorcio y él se mudó.

MSF

El ritmo del progreso

La clínica UKK fue concebida como un modelo de tratamiento efectivo para sobrevivientes de VSG, abierta las 24 horas, los siete días de la semana, que podría replicarse en toda la India. La idea del programa fue impulsada por el caso Nirbhaya, un horrible ataque en el que una estudiante de medicina de 23 años fue violada en grupo, golpeada y torturada por seis hombres en un autobús, y luego murió a causa de sus heridas.

El crimen, que ocurrió en diciembre de 2012, recibió la atención de los medios internacionales y desencadenó una tormenta de protestas sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres en India. En marzo de 2020, cuatro de los hombres condenados por violación y asesinato en grupo fueron ejecutados por el Estado, pero la noticia fue enterrada en gran parte en medio de las preocupaciones sobre el bloqueo de la pandemia.

Durante los últimos ocho años, el caso Nirbhaya y otros similares en toda la India han aumentado la conciencia de lo generalizada que es la violencia sexual, asegura Divya, pero todavía queda un largo camino por recorrer. “La culpa o la responsabilidad recae aún más en el sobreviviente que en el perpetrador mismo”, dice. "Esa sigue siendo la noción clave que existe”.

Cuando se alivió la orden de cierre en mayo, Seema y las otras ASHA comenzaron a traer sobrevivientes a la clínica de UKK nuevamente, y en números récord. Para el verano, la clínica recibía tres veces más personas que acudían para recibir tratamiento.

Poonam y Pooja comenzaron a restablecer las relaciones con las ONG, presentándose a los nuevos administradores de casos y explicando qué es MSF y qué servicios ofrece la clínica UKK, para que pudieran comenzar a colaborar nuevamente.

La clínica enfrentaba una necesidad cada vez mayor y los mismos desafíos difíciles. “El problema principal con los sobrevivientes de la violencia de pareja es que no pueden dejar a sus parejas, por lo que son sobrevivientes crónicos”, subraya el doctor Geetika.

"Incluso si les damos medicamentos para la gonorrea o la clamidia, por ejemplo, y tratamos sus lesiones, volverán con la misma persona". Un mes después, es posible que vuelvan con los mismos problemas, dice.

"Creo que es muy difícil para estas mujeres, y también nos sentimos impotentes a veces porque el ciclo sigue y sigue. Si miras la violencia de pareja íntima, la solución concreta y obvia sería, está bien, entonces dejas el matrimonio y entonces tu problema puede resolverse, pero esa no es una opción con la mayoría de las mujeres que vemos", comenta.

La mayoría de ellos dependen económicamente de sus maridos, lo cual es una barrera importante. Dado que muchos de ellas son migrantes, no están muy familiarizados con la zona ni con el resto de la comunidad. Y a menudo cuentan con poco o ningún apoyo de las personas más cercanas a ellas porque los comportamientos violentos y el sufrimiento se han normalizado. Quejarse de ello conlleva mucho estigma y no se alienta en las leyes del país.

"La ley india no reconoce la violación conyugal como un delito", apunta Divya, "por lo que da la sensación de que no es algo que debamos considerar incorrecto”.

A nivel mundial, al menos 60 por ciento de las mujeres que sufren violencia sexual de cualquier tipo nunca lo denuncian, según ONU Mujeres. Los factores que hacen que la VSG sea un delito tan difícil de denunciar y buscar atención, incluidos el miedo, la vergüenza y el estigma, son crudos para las sobrevivientes de la violencia de pareja íntima, lo que reduce la probabilidad de que dejen a una pareja abusiva.

“Han aceptado que esta es su realidad y no ven la violencia como algo de lo que necesitan alejarse, pero ahí es donde entra el equipo de extensión ”, afirma Divya. "Les dirán que hay una solución fuera de vivir así, y que hay una manera de salir de ella”.

“La primera persona a la que acudirá un superviviente de la violencia de pareja es un familiar o un amigo”, abunda Pooja, que pasa mucho tiempo hablando individualmente con personas de la comunidad. Desafortunadamente, los sobrevivientes a menudo no reciben ningún apoyo de las personas más cercanas a ellos. En su lugar, se les dice que vuelvan con su abusador; incluso podrían burlarse de ellos por quejarse de ello.

"Y si los miembros de su familia no entienden, ¿por qué pensarían que una clínica o alguien que ni siquiera conocen del exterior podría ayudar? Por eso, establecer la confianza es una de las cosas más importantes en las que trabajamos", agrega.

MSF ha podido generar confianza dentro de las comunidades colaborando con ONGs de base que tienen un enfoque especial, como el apoyo a personas transgénero o trabajadoras sexuales, y trabajando junto con las ASHA. Estas conexiones ayudan a muchos más sobrevivientes a recibir tratamiento y, con suerte, a comenzar a considerar cómo dejar las situaciones abusivas, insalubres y posiblemente mortales en las que están atrapados.

“Antes de que el proyecto de MSF estuviera aquí”, dice Seema, uno de los voluntarios de ASHA, “referíamos a las sobrevivientes de violencia sexual a los hospitales del gobierno, pero por lo general no se sentían cómodas yendo allí. Ahora que estamos trabajando con MSF, el nivel de confianza que tenemos con la comunidad incluso se ha profundizado y fortalecido debido al tipo de tratamiento que brinda MSF”.

Quizás lo que más distingue la atención de MSF de la de otros proveedores en el área es el enfoque en la confidencialidad. Los nombres de los pacientes no se usan frente a otros, sus historias se escuchan en privado y no se les pide que repitan sus testimonios varias veces. Los miembros del personal de todos los niveles están capacitados para respetar la privacidad de cualquier persona que acuda a la clínica. Estas consideraciones no se suelen tener en cuenta en los hospitales gubernamentales.

“Eso es, creo, lo que ayuda [a los pacientes] y lo que les da a algunos de ellos la seguridad de que, sí, esto es algo en lo que puedo confiar, y esto es algo a lo que puedo volver”, resalta Divya.

* Apellido retenido por privacidad

