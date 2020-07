Hombre toma a 20 rehenes en un autobús de Ucrania

Un hombre armado tomó un autobús y a unas 20 personas como rehenes en el noroeste de Ucrania este martes, dijo la policía ucraniana.

La policía cerró el centro de Lutsk, una ciudad a 400 kilómetros al oeste de Kiev. El asaltante estaba armado y llevaba explosivos, apuntaron las autoridades en un comunicado en Facebook.

La policía estaba tratando de contactar con el hombre, quien llamó a la policía a las 09:25 locales tras tomar el control del vehículo y se presentó como Maksim Plokhoy, explicó el viceministro de Interior, Anton Gerashchenko, en Facebook.

Según Gerashchenko, en internet hay un libro firmado por Maksim Plokhoy y titulado Filosofía de un criminal, que describe la experiencia de un hombre en prisión.

“Durante 15 años han estado corrigiéndome, pero no me he corregido, al contrario, más que nunca me he convertido en quién soy", dice un extracto del libro, apuntó Gerashchenko.

El ministro de Interior, Arsen Avakov, estaba volando a Lutsk.

Medios ucranianos reportaron que se pudieron escuchar disparos cerca del lugar del incidente. No estuvo claro de inmediato si alguien había resultado herido.

El presidente del país, Volodymyr Zelenskiy, indicó que está monitoreando la situación personalmente.

“Se han escuchado disparos, el autobús está dañado", afirmó Zelenskiy en un comunicado en Facebook, añadiendo que se estaban tomado medidas para resolver la situación sin víctimas.