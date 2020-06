Hermano de Trump impone demanda para bloquear libro de su sobrina Mary Trump sobre 'familia tóxica'

El hermano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó para bloquear la publicación de un libro de su sobrina Mary Trump, argumentando que partes del texto violan las disposiciones de confidencialidad de un acuerdo alcanzado entre miembros de la familia hace casi dos décadas en una pelea por dinero.

Robert S. Trump presentó la querella este martes en un tribunal estatal en Queens, Nueva York, en busca de una orden que prohíba permanentemente la publicación con el argumento de que el libro incluirá amplia información privada. La obra pretende tener una "perspectiva interna" de "innumerables comidas festivas", así como eventos familiares y otra información potencialmente dañina, según una copia de la demanda.

La demanda fue presentada tres días después de que un juez federal rechazara la solicitud de la administración de Trump de una orden judicial que bloqueara la publicación sobre el mandatario hecha por el exasesor de seguridad nacional John Bolton.

El juez en ese caso dijo que Bolton había puesto en riesgo la seguridad de la nación al publicar información clasificada, pero que se habían enviado demasiadas copias anticipadas para justificar una publicación de bloqueo de orden de emergencia.

El libro de Mary Trump, titulado Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man y que se publicará el 28 de julio, incluirá supuestas observaciones psicológicas sobre su familia "tóxica", de acuerdo con la demanda. También se espera que revele su papel como fuente principal para la investigación del New York Times sobre los impuestos del presidente, y para detallar su afirmación de que el maltrato familiar hacia su padre, Fred Trump Jr., contribuyó a su muerte prematura.

Robert Trump afirma que los detalles del libro no pueden ser publicados por el acuerdo global de 2001 sobre disputas familiares derivadas de los testamentos de los padres del presidente, Fred y Mary, que murieron en 1999 y 2000. Su sobrina acordó como parte del acuerdo no "publicar directa o indirectamente o hacer que se publique cualquier diario, memoria, carta, historia, fotografía, entrevista, artículo, ensayo, relato, descripción o representación de cualquier tipo" sobre sus relaciones, de acuerdo con la demanda.

Mary Trump recibió una "consideración adecuada" por unirse al acuerdo, según la demanda, aunque los detalles financieros no fueron revelados en la querella. Docenas de páginas de documentos judiciales también se incluyeron en la queja.

La editorial del libro, Simon & Schuster, que proporcionó una copia de la demanda, también se mencionó en la queja.

"Como bien saben el demandante y su abogado, los tribunales tienen una visión débil de la restricción previa, y este intento de bloquear la publicación tendrá el mismo destino que los anteriores", dijo la editorial en un comunicado. "Mary Trump ha escrito una historia personal convincente de importancia mundial, y esperamos ayudarla a contar su historia".

El abogado de Mary Trump, Theodore Boutrous Jr., calificó la demanda como un "esfuerzo descarado para silenciar el discurso", lo que es una violación de la Primera Enmienda.

"El presidente Trump y sus hermanos buscan suprimir un libro que analizará asuntos de suma importancia pública", indicó Boutrous en un comunicado. "Están persiguiendo esta restricción previa ilegal porque no quieren que el pueblo estadounidense sepa la verdad".