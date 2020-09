¿Hasta cuándo permanecerá la nueva normalidad?

OPINIÓN Bloomberg OPINIÓN

Una característica de la nueva normalidad es cuánto se han mezclado y puesto patas arriba las formas estándar de ver y hacer las cosas. La pregunta obvia es entonces si la gente decidirá hacer que estos nuevos arreglos sean permanentes o regresar a los viejos.

Por ejemplo: solía disfrutar de ir a restaurantes de estilo nouvelle ligeramente elegantes, pedir 10 aperitivos (y ningún plato principal) y compartirlos con una mesa de cuatro. Muchos de esos aperitivos se componían de ingredientes dispares, cuidadosamente colocados en el plato y explicados con cariño por un camarero amable y bien informado.

Hoy esos mismos restaurantes no me atraen, suponiendo que todavía estén abiertos. Muchos de ellos han reducido sus menús, ya que el distanciamiento social dentro de las cocinas ha limitado lo que los cocineros pueden lograr. Tampoco quiero que un camarero me hable mucho. Y dado que muchos de estos lugares tienen una decoración tan llamativa, parte de la magia de la experiencia se pierde cuando te sientas afuera.

Mis nuevos restaurantes favoritos sirven mucha comida reconfortante y platos independientes. Si es el mejor arroz frito con piña que hay, eso es suficiente. A veces incluso me atrevo a cenar adentro, aunque sean a las 11 de la mañana cuando no hay otros clientes presentes. Termino mi comida y estoy en camino.

¿Cuáles son las implicaciones más amplias de mis hábitos alterados? Si va a abrir un restaurante, ¿debería contratar a un chef que haga un trabajo elegante y creativo? ¿O uno que se especializa en comida reconfortante?

Ahora considere otro de mis pasatiempos favoritos, ver baloncesto profesional. He seguido la burbuja de la NBA con gran interés. El Miami Heat ahora es el favorito para llegar a las finales de la NBA, a pesar de que solo era el quinto equipo clasificado en el Este al final de la temporada regular. ¿Que pasó? Han jugado con valentía y determinación, y toda su plantilla activa se mostró en forma física de primer nivel. Eso no es fácil de hacer después de un descanso de cinco meses, ya que requirió una tremenda disciplina.

En contraste, Los Angeles Clippers estaban entre los favoritos para ganar el título de la NBA. Recientemente fueron eliminados por los Denver Nuggets, un muy buen equipo, pero que anteriormente no era uno de los mejores contendientes. En el último cuarto del último juego de la serie, los victoriosos Nuggets jugaron con energía y brío, mientras que los Clippers parecían estar sin aliento. Después de su derrota, algunos de los Clippers admitieron que el acondicionamiento inferior era parte de su problema.

Así que "mantenerse en forma durante un descanso de cinco meses" es ahora una habilidad fundamental para un jugador de baloncesto. Pero esto no significa necesariamente que los Clippers necesiten renovar su plantilla. Tal vez deberían esperar un regreso a los tiempos normales.

¿Qué tal un ejemplo más prosaico? Zoom, que ya estaba creciendo antes de la pandemia, pero se ha convertido muy rápidamente en una empresa enorme y en cierto modo esencial. Resulta que la compañía tiene la capacidad de responder a emergencias y escalar rápidamente, pero eso apenas se consideró una habilidad necesaria en 2019, y queda por ver si importará mucho en 2022.

De manera similar, lo que hace a un buen trabajador o jefe durante una pandemia puede ser bastante diferente de lo que hace a un buen trabajador o jefe durante tiempos normales. Poder trabajar a distancia, durante muchos meses, es una habilidad que adquiere una importancia cada vez mayor. ¿Es eso lo que las empresas deberían buscar en las nuevas contrataciones? ¿O es ahora el momento de elegir “jugadores de equipo” talentosos pero conformistas que prosperen con el contacto directo con sus compañeros? Podría decirse que esos son los trabajadores que actualmente están infravalorados por el mercado.

¿Podrían estos cambios en la calidad afectar sus elecciones más allá del trabajo, como sus decisiones sobre amigos, relaciones familiares, romance y mucho más? ¿Deberías comprar un perro sabiendo que probablemente no estarás confinado en casa dentro de dos años? ¿Qué tal las citas? En una primera cita, presumiblemente, la apariencia debería importar menos y el cuidado social más. Pero de nuevo, ¿por cuánto tiempo? Sería muy extraño, y probablemente imprudente, formar una relación duradera basada en lo bien que su interés romántico usa una máscara.

Lamentablemente, el mundo ha entrado en una nueva parálisis, sobre todo porque nadie sabe cuándo las cosas volverán a la normalidad, qué podría volverse normal o qué podría seguir siendo extraño. Cuando esta pandemia termine, una cosa que todos podemos esperar es hacer mejores planes.

