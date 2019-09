Halagos, favores personales y presiones: estos son los puntos clave de la famosa llamada de Trump

Los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Volodymyr Zelenskiy, de Ucrania, sostuvieron en julio una conversación que es ahora el centro del proceso de 'impeachment' en contra del mandatario estadounidense.

La relevancia del diálogo, que se realizó por llamada telefónica, llegó a tal punto que la Casa Blanca tomó este miércoles la inusual decisión de publicar un memorándum de la llamada.

Mientras que la transcripción parcial no entregó a los demócratas un explícito 'quid pro quo', sí ofreció un extenso y raro punto de vista sobre el cómo se desarrollan las conversiones entre Trump y líderes extranjeros.

También mostró hasta qué punto el presidente se siente cómodo usando su posición como comandante en jefe para promover sus intereses personales y políticos, incluido su deseo de que se investigue a uno de los favoritos para ganar la candidatura demócrata, Joe Biden.

¿Cuáles fueron los cinco puntos más destacados de la conversación entre ambos líderes?

Trump pidió a Zelenskiy trabajar con su personal en la investigación contra Biden

En múltiples ocasiones, Trump dijo que haría los arreglos necesarios para que tanto el fiscal general, William Barr, como su abogado personal, Rudy Giuliani, se pusieran en contacto con Zelenskiy.

El presidente de Ucrania señaló que uno de sus asistentes había hablado recientemente con Giuliani y que esperaba que el exalcalde de Nueva York viajara pronto a su país para reunirse con él.

El Departamento de Justicia remarcó que Trump nunca habló con Barr acerca de ayudar a Ucrania con alguna investigación relacionado con Biden y que no había pedido que el fiscal general se comunicará con autoridades de Ucrania.

La dependencia agregó que Barr no se había comunicado con Ucrania sobre nada ni había discutido el asunto con Giuliani.

El Departamento de Justicia analizó si Trump violó leyes electorales

La dependencia hizo una revisión penal sobre si Trump violó las leyes de financiamiento de campañas después de recibir una solicitud de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

La división criminal del departamento dirigió la investigación y concluyó la semana pasada que no hubo violación y que no se justificaba ninguna otra acción. Sin embargo, no está claro qué tan exhaustiva fue la revisión.

Un funcionario del Departamento de Justicia, quien pidió que su identidad no fuera revelada, indicó que los funcionarios no tomaron en cuenta que Trump estaba posponiendo un envío de ayuda de Ucrania cuando analizó si el presidente violó las leyes electorales. El departamento también se basó en información de la Casa Blanca para hacer el análisis, agregó el funcionario.

La elección presidencial de 2016

En uno de los diálogos más inusuales, Trump pidió a Zelenskiy que le hiciera "un favor" e intentara encontrar un servidor pirateado que pertenece al Comité Nacional Demócrata.

El servidor fue hackeado como parte de los presuntos esfuerzos de Rusia para interferir en las elecciones estadounidenses de 2016. Trump ha asociado el servidor con la investigación sobre el uso de correo electrónico privado de la demócrata Hillary Clinton, a pesar de que los dos asuntos están separados.

Ecos de tácticas del pasado

La presión de Trump sobre Ucrania para que investigue a Biden hace eco de las estrategias que el hoy presidente de EU ha utilizado anteriormente contra sus oponentes políticos.

En la llamada, terminó por hablar de uno de sus 'blancos', el fiscal especial Robert Mueller, por su investigación sobre las elecciones presidenciales de 2016.

La conversación se dio un día después de que Mueller testificó ante el Congreso. Trump comentó a Zelenskiy que el fiscal era "incompetente".

'Por cierto, me quedé en la Torre Trump'

Zelenskiy utilizó una parte de la llamada para alagar a Trump. Inició afirmando que había aprendido como "ganar" la Presidencia viendo la campaña hecha por el mandatario estadounidense.

"Usted es un gran maestro para nosotros", dijo el mandatario ucraniano, de acuerdo con el memorándum.

Zelenskiy también trató de dejar bien en claro que la última vez que había estado en EU se "hospedó en la Torre Trump".