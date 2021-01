¿Habrá Olimpiadas? El COVID no cede y los Juegos Olímpicos de Tokio vuelven a estar en duda

El destino de los Juegos Olímpicos pospuestos de Tokio vuelve a estar sumido en dudas después de que Japón declaró un segundo estado de emergencia para las áreas metropolitanas a medida que los casos de COVID-19 se disparan a nuevos niveles.

Japón es uno de varios países donde el virus ha regresado en los meses de invierno y Tokio llegó a un récord de dos mil 447 casos el jueves pasado. El descubrimiento de una cepa nueva y posiblemente más infecciosa en el Reino Unido y Sudáfrica también ha alarmado a los gobiernos de todo el mundo. Con menos de 200 días para la ceremonia de apertura, la situación ha reavivado las dudas sobre la viabilidad de realizar de forma segura incluso una versión limitada de los juegos cuatrienales.

Si bien el recuento de infecciones de Japón ha estado muy por debajo de otras naciones ricas industrializadas, la pandemia ha sido una nube persistente sobre los Juegos Olímpicos desde que se retrasaron hace casi un año. El reinicio de los eventos deportivos en todo el mundo y el desarrollo de vacunas han proporcionado cierto optimismo, pero los organizadores han dicho que los Juegos Olímpicos de 2020 se cancelarán, no se retrasarán, si no pueden continuar según lo programado. Dicho esto, el primer ministro Yoshihide Suga reiteró que estaba decidido a celebrar los Juegos incluso cuando anunció las nuevas restricciones.

"Bajo el estado de emergencia, la idea es que probablemente llevará mucho tiempo contener la pandemia", dijo Kenji Shibuya, profesor y director del Instituto de Salud de la Población del King's College de Londres, y un crítico abierto de la respuesta japonesa al coronavirus. Cuando se le preguntó si marzo era un momento apropiado para decidir la celebración de los Juegos y los detalles sobre cómo proceder, dijo que "no es realista que puedan tomar medidas para marzo".

Con una duración de un mes, las restricciones de emergencia actuales se centran estrictamente en reducir las infecciones en bares y restaurantes, mientras que los eventos se han librado de cancelaciones generales. Sin embargo, si las medidas menos estrictas no logran cambiar el comportamiento de las personas, la declaración se prolongará.

El principal asesor de virus de Japón, Shigeru Omi, ha dicho que levantar el estado de emergencia a tiempo será casi imposible, y que las restricciones podrían continuar hasta marzo o abril, aunque luego dijo que podría levantarse en un mes si la población coopera. De cualquier manera, eso dejaría poco espacio para tomar una decisión sobre los Juegos. La determinación del año pasado de posponerlos se tomó a fines de marzo, incluso antes de la primera emergencia más estricta, que duró hasta fines de mayo.

No contener los casos rápidamente también afectaría la planificación incluso para una versión reducida del evento deportivo. La necesidad de realizar pruebas exhaustivas y poner en cuarentena a los atletas se sumaría al esfuerzo logístico sin precedentes de reorganizar eventos, contratistas y lugares. También podría inflar el precio ya histórico de Japón para los juegos de 1.35 billones de yenes (13 mil millones de dólares).

El estado de emergencia también complicará la llegada de participantes en los Juegos, además de las dudas sin resolver de si se permitirá al público local y extranjero. Esas determinaciones pueden verse dificultadas por las mutaciones del virus que se encontraron por primera vez en el Reino Unido y Sudáfrica y que se han extendido a nivel mundial. Japón ya ha reforzado sus controles fronterizos en respuesta a las nuevas cepas.

El Comité de Tokio 2020 ha indicado que tendrá que decidir sobre un límite de espectadores y restricciones para ingresar al país desde el extranjero para esta primavera, debido al proceso de emisión de boletos. Otras medidas contra el coronavirus aún se pueden ajustar después de la primavera, según el grupo.

Varios ejemplos

A la presión para celebrar los Juegos Olímpicos se suma la reanudación generalizada de los eventos deportivos en países de todo el mundo, independientemente de su número de infecciones. Casi todos los eventos deportivos a nivel mundial se detuvieron a principios de 2020 junto con los Juegos de Tokio. Para el verano, sin embargo, los países que se enfrentaron bien al virus como Japón habían reanudado los deportes de espectadores, eventualmente con los aficionados.

Las ligas en las áreas más afectadas, como la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos y la Premier League del Reino Unido, se llevaron a cabo con éxito. Japón también fue sede del primer torneo deportivo internacional durante la pandemia, una competencia de gimnasia de cuatro países, en noviembre, sin aparentes dificultades.

"Hay demasiadas pruebas de que los deportes profesionales pueden seguir adelante en este entorno", dijo Roy Tomizawa, autor de 1964. El año más grande en la historia de Japón sobre los primeros Juegos Olímpicos de verano del país. "Los atletas a principios del año pasado pensaron que no era seguro, pero ahora ven que otras ligas deportivas operan sin incidentes importantes, por lo que no sienten que sea un problema tan grande".

La promesa de la vacuna

Hay más razones para el optimismo de que los Juegos ocurran este año que a principios de 2020. Una es el desarrollo de varias vacunas. Suga le dijo a un canal de televisión local la semana pasada que espera que las vacunas generen tranquilidad antes de los Juegos Olímpicos.

Aun así, la mayoría de los países no ha comenzado a inocular a sus poblaciones y es posible que no puedan hacerlo a tiempo. No se espera que Japón comience a vacunar hasta finales de febrero, y la distribución de las vacunas ha sido lenta en la mayoría de los países que ya han comenzado a administrarlas.

Las vacunas también plantean decisiones difíciles para los organizadores y los atletas. Los funcionarios japoneses han dicho que no requerirán vacunas para los espectadores extranjeros, y el Comité Olímpico Internacional (COI) ha declarado lo mismo para los atletas, pero eso podría cambiar según la situación del virus. Dick Pound, miembro del COI, sugirió en una entrevista reciente con la BBC que las inyecciones podrían ser una condición para los participantes antes de ingresar a Japón. Añadió que ocuparían un lugar destacado en la lista de prioridades de vacunas, lo que podría plantear cuestiones de equidad. Los atletas también pueden dudar en vacunarse por problemas de rendimiento.

Opiniones divididas

Algunos expertos están divididos sobre si los Juegos deberían continuar. Norio Sugaya, profesor invitado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Keio en Tokio y miembro de un panel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que asesora sobre la pandemia, dijo que estaba en contra de la celebración de los Juegos Olímpicos este verano. "No tiene sentido ofrecer un punto de vista médico para algo que la mayoría de los japoneses no quieren", dijo. En una encuesta de NHK realizada del 9 al 11 de enero, el 38 por ciento de los encuestados dijeron que los Juegos deberían cancelarse y el 39 por ciento opinó que deberían retrasarse nuevamente.

Pero Nobuhiko Okabe, director general del Instituto de Salud Pública de la ciudad de Kawasaki y miembro del panel de expertos del gobierno, dijo que sería posible realizar los Juegos de alguna forma incluso actualmente.

“Lo más importante para los Juegos Olímpicos es que los atletas puedan competir”, dijo. "En ese sentido, es posible mantener los juegos dada la extensión actual de las infecciones".

Yoshihito Niki, profesor visitante de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad Showa, dijo que una opción sería aumentar el intervalo entre juegos para mitigar las preocupaciones sobre las infecciones. "Si celebran los Juegos este verano, deberían dividir los eventos deportivos y realizarlos esporádicamente, con dos juegos a la semana como máximo", dijo.

