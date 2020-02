Guatemala pide a México más comercio para frenar migración

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, instó este jueves al Senado mexicano a que se estrechen las relaciones comerciales entre ambas naciones porque eso generaría empleos en el país centroamericano. Según el mandatario, tener oportunidades de trabajo es una de las vías para reducir la salida de migrantes rumbo al norte.

“A nuestros conciudadanos no los frenan los muros, no los frenan las leyes, no los frena el miedo”, dijo durante un discurso ante el pleno de este cuerpo legislativo en la que es su primera visita a México. “Lo único que los detiene es la seguridad, un empleo digno y un futuro promisorio”.

Giammattei indicó que México solo representa el 4 por ciento del comercio internacional de su país, con lo que hay mucho camino para poder avanzar. También abogó por incentivar el flujo de turistas entre las zonas arqueológicas mayas de ambos países. Además, se mostró en sintonía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para trabajar juntos en el desarrollo de las zonas cercanas a su frontera común en lo que el guatemalteco llama la construcción de “muros de prosperidad”.

El mandatario asumió el cargo el pasado 14 de enero. Invitado por la cámara alta, su agenda no incluía ningún otro acto salvo un encuentro con los responsables de la embajada.

A finales de septiembre, el mandatario se reunió con el presidente López Obrador, una cita en la que se trataron sobre todo temas migratorios.

Por otra parte, Guatemala se mantiene como un firme aliado de Estados Unidos. El anterior mandatario, Jimmy Morales, firmó en julio un Acuerdo de Cooperación sobre Asilo -similar a los que Washington ha suscrito también con El Salvador y Honduras- por el cual la administración estadounidense puede enviar a Guatemala a migrantes que lleguen a su frontera sur para que inicien ahí sus solicitudes de asilo.

El acuerdo se puso en marcha en noviembre, ya con Giammattei como presidente electo. Desde entonces y hasta el 4 de febrero de este año, Estados Unidos ha trasladado a 414 hondureños y salvadoreños a Guatemala. La gran mayoría decidió retornar a sus países.