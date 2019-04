Guaidó convoca a marcha masiva para el 1 de mayo

El jefe del Congreso de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este viernes a una marcha masiva para el próximo 1 de mayo como parte de las acciones de presión para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder.

"Convocamos a todo el pueblo a la marcha más grande jamás vista en la historia de Venezuela, a exigir por el cese de la usurpación, a que se termine esta tragedia", dijo el líder opositor desde un acto público en una plaza del este de Caracas. "Tendrán que escuchar al pueblo exigiendo: Basta ya".

Guaidó invocó la Constitución en enero para proclamarse presidente encargado. El líder opositor ha sido reconocido por decenas del países que objetan la reelección del presidente Nicolás Maduro en unos cuestionados comicios en 2018.

"Los puntos de concentración para la marcha serán donde se juramentaron los comités de ayuda y libertad", dijo Guaidó, quien no precisó el destino final de la movilización que se realizará el Día del Trabajador.

A principios de mes, la oposición empezó a crear comités para organizar la protesta de los ciudadanos.

"En el régimen no tienen nada que dar", señaló Guaidó que luego se dirigió a los militares. "Fuerzas Armadas acompañen el legítimo petitorio de un pueblo que demanda vivir", agregó.

El jefe del Parlamento ha ofrecido garantías a militares y empleados públicos para que participen en una transición.

"Él (Guaidó) no está solo, tiene el apoyo del pueblo (...) Cada día vemos que estamos avanzando esto no tiene vuelta atrás. No lo veo mañana, pero sí pronto", dijo Ileidi Vegas, maestra jubilada de 58 años que estaba en el acto del líder opositor.

El país petrolero enfrenta ya cinco años de recesión con hiperinflación que ha deteriorado el ingreso de las familias y llevado a la migración de más 3 millones de personas, según Naciones Unidas.