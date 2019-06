Guaidó alerta de 'catástrofe humanitaria' en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Juan Guaidó, alertó a la comunidad internacional que por problemas de servicios básicos que no han sido atendidos por años, el país por la grave crisis humanitaria que afronta, está a punto de entrar a una fase de “catástrofe”. Por ello, la AN en su sesión ordinaria, aprobó el informe referente a la Emergencia Humanitaria Compleja.

En el acuerdo al que llegó el Legislativo -controlado por la oposición- tras casi dos horas de debate, los congresistas pidieron a los organismos y agencias multilaterales que actúen con más celeridad para atender la crisis y exhortaron a los gobiernos a que aumenten la presión contra Nicolás Maduro para que atienda la emergencia y deje de comprar armas.

Los opositores ingresaron por la fuerza a la AN, ocupada por policías, con el grito: “¡Viva la democracia!”.

Ya en el recinto, Guaidó, dijo que “estamos en medio de una crisis humanitaria compleja, estamos en camino a una catástrofe, a una emergencia que pudo haberse evitado”.

Agregó que “los problemas no son solo de salud, de alimentación, de servicios públicos, y por ello debemos alertar a la comunidad internacional”.

El líder opositor informó que la activista Lilian Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López refugiado en la embajada española en Caracas, viajó a Madrid para cumplir “una gira por el tema humanitario”.

Guaidó, quien no detalló el tiempo que durará la gira de Tintori por España, expresó su “alegría” por la noticia de que ella “está en una gira por el tema humanitario”, y recordó que Venezuela vive una crisis en esta materia que fue denunciada hace tres años.

Fuentes en España informaron que Tintori viajó al país junto con su hija menor.

Mientras en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro recibió las cartas credenciales de la embajadora designada por Guaidó en Brasil, María Teresa Belandria, en una ceremonia el palacio de Planalto.