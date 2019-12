Greta Thunberg es la Persona del Año de TIME

La activista sueca Greta Thunberg fue elegida este miércoles por la revista TIME como la Persona del Año 2019.

La publicación dio a conocer su decisión a través de redes sociales y en su sitio web.

"Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop, ni siquiera una adulta. Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación. Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta”.

Thunberg, de 16 años, ha causado gran revuelo por su lucha contra el cambio climático, atrayendo a grandes multitudes con sus apariciones en protestas y conferencias durante el último año y medio.

Algunos han tomado con satisfacción su activismo, incluidos sus discursos desafiando a los líderes mundiales a hacer más para detener el calentamiento global. Pero otros han criticado su tono a veces combativo.

“Por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos, por traer a un mundo fragmentado una voz que trasciende los fondos y las fronteras, por mostrarnos a todos cómo se vería cuando una nueva generación lidere, Greta Thunberg es, para TIME, la Persona del Año 2019 ", aseguró la revista.

Thunberg estuvo en Madrid este día, donde se dirigió a los negociadores en las conversaciones sobre el clima COP25 de la ONU.

