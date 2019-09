Grabación revela que Jefa Ejecutiva de Hong Kong quiere renunciar

La Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, fue grabada diciendo a los líderes empresariales la semana pasada que quiere renunciar a su cargo y ahora tiene un espacio "muy limitado" para resolver la crisis que afecta a la ciudad y presiona a China, según un informe de Reuters.

"Sí tengo una opción", se citó a Lam diciendo en inglés, "lo primero es renunciar, habiendo hecho una profunda disculpa", según una grabación de audio en donde se aprecian comentarios realizados en una reunión a puerta cerrada con representantes comerciales la semana pasada, al que tuvo acceso Reuters.

Lam agregó que tenía pocas opciones para resolver la crisis, ya que el problema se ha elevado "a una especie de nivel de soberanía y seguridad, y mucho menos en medio de este tipo de tensión sin precedentes entre las dos grandes economías del mundo".

Un portavoz de Lam declinó hacer comentarios sobre sus comentarios citados por Reuters.

Las autoridades de Hong Kong están pidiendo calma en el centro financiero asiático mientras advierten que los manifestantes radicales mostraron "signos de terror" durante el fin de semana en algunos de los enfrentamientos más violentos desde que estallaron los disturbios hace tres meses.

Hasta ahora, van más de mil arrestados en las protestas de Hong Kong .

En la grabación de audio, Lam dijo que Beijing no había impuesto una fecha límite para poner fin a la crisis antes de las celebraciones del Día del Trabajo. Además, dijo que China no tiene planes de desplegar el Ejército Popular de Liberación en las calles de Hong Kong, en medio de la preocupación de que pueda conducir a una represión militar.

"Saben que el precio sería demasiado alto para pagar", dijo, y agregó que "se preocupan por el perfil internacional del país".

Lam también reconoció su papel en la crisis, que comenzó cuando su Gobierno intentó presentar un proyecto de ley de extradición ahora archivado. Fue su iniciativa, dijo, no la de Beijing, y su administración no fue lo suficientemente sensible como para comprender "este enorme grado de miedo y ansiedad entre la gente de Hong Kong frente a China continental".

"Es imperdonable que un director ejecutivo haya causado este gran caos a Hong Kong", dijo.