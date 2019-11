Gobierno de Argentina 'echa para atrás' actualización de protocolo sobre el aborto

BUENOS AIRES.- El gobierno de Argentina revocó el nuevo 'Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)', que apenas había sido publicado esta mañana en el Boletín Oficial.

Personal del Ministerio de Desarrollo Social elaborará el texto revocatorio de la resolución con el argumento de que hubo una "falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer", según fuentes oficiales citadas por la agencia argentina de noticias Télam.

Las fuentes señalaron que dichos organismos presentaron notas al ministerio solicitando la intervención en el proceso para elaborar la resolución, el cual estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno de Salud.

El protocolo, vigente desde 2015, establece que el embarazo se puede interrumpir cuando esté en riesgo la vida de la madre o si fue producto de una violación, indicó el portal Ámbito. Sin embargo la actualización planteaba darle un estatus de norma jurídica.

"El protocolo había sido actualizado para darle estatus de norma jurídica, que no tiene. Y para adecuarlo a la época: incorporaba el concepto de autonomía progresiva que está en el nuevo Código Civil que se modificó en 2015, y por el cual a partir de los 13 años se considera que una adolescente puede tomar decisiones", señala Clarín.

"El protocolo anulado tiene 77 páginas y fue publicado este miércoles a la madrugada en el Boletín Oficial. Era importante actualizarlo porque incorpora al nuevo Código Civil y Comercial, el fallo FAL de la Corte Suprema, los nuevos métodos y lugares recomendados por la OMS para hacer la intervención", cita el medio.

La nueva norma señalaba que no podían pasar más de 10 días entre el pedido de la persona gestante y la intervención quirúrgica, además de que la solicitud de atención no puede ser rechazada por ninguna institución de salud pública o privada, es decir, que no existe la "objeción de conciencia institucional".

Sin embargo, a 20 días de dejar el poder, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido revocar la actualización del protocolo de aborto no punible, una decisión que ha generado polémica dentro del propio oficialismo.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ha calificado como "inconstitucional" la iniciativa, la cual fue impulsada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, cuya renuncia ha sido solicitada incluso por algunos sectores del oficialismo.