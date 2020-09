Gobierno de EU presionó y engañó a mujeres migrantes para realizarles cirugías innecesarias: NYT

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), presionó a mujeres migrantes para que se sometieran a procesos quirúrgicos invasivos e innecesarios, reveló el diario The New York Times.

El periódico estadounidense señaló que las migrantes no fueron informadas adecuadamente o se les presionó para que aceptaran cirugías, tales como histeroctomías (extracciones de útero) o extirpación de quistes.

El Times investigó casos de migrantes que estuvieron en el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Georgia, el cual es el epicentro del problema.

Entrevistó a 16 mujeres que fueron intervenidos quirúrgicamente y que estuvieron en el centro de detención de Irwin, que forma parte del ICE. Todas tenían inquietudes sobre los procedimientos, pero no fueron asistidas adecuadamente. Solo había una enfermera que hablaba español y visitaba a las migrantes en pocos momentos.

Los procedimientos realizados a las 16 mujeres fueron llevados a cabo por el ginecólogo Mahendra Amin, quien, de acuerdo con los testimonios de las migrantes, inventaba síntomas para hacer las cirugías.

Expertos médicos señalaron al NYT que los doctores deben de agotar todas las posibilidades antes de recurrir a métodos invasivos, lo cual no fue hecho por Amin, quien parece que presionaban sistemáticamente para llevar a cabo los procesos.

Yuridia cuenta su historia

Uno de los casos que registró el Times fue el de la mexicana Yuridia, de 36 años de edad, quien dijo que buscó a una enfermera para que se le revisara un dolor en la zona de las costillas, el cual fue provocado tras ser violentada por su pareja antes de que el ICE la detuviera.

Yuridia fue redirigida con Amin; él sacó un aparato de ultrasonido, pero el ginecólogo jamás le revisó las costillas.

“Pensé que me iban a revisar la costilla”, dijo. “Ya cuando me di cuenta me estaban haciendo un examen vaginal”.

Amin destacó en sus notas que Yuridia tenías quistes en los ovarios y planeó una cirugía, antes de revisar métodos no invasivos. Además, detalló que la mexicana tenía menstruación abundante y dolor pélvico, algo que Yuridia negó haber informado.

Semanas después, fue operada. Yuridia esperaba una cirugía menor, pero al despertar se encontró con tres incisiones en su abdomen y notó que le faltaba un pedazo de piel en su área genital. Tres días después, aún adolorida y en recuperación, fue deportada.

Una revisión de sus informes de patología mostraron que los quistes no eran peligrosos; de hecho, se trataban de pequeños folículos que se generan normalmente cada mes en la mayoría de las mujeres y no necesitaban un proceso quirúrgico invasivo.

