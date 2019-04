Fundador de Foxconn buscará la candidatura para la presidencia de Taiwán

El fundador de Foxconn, Terry Gou, anunció este miércoles que se está postulando a la presidencia de Taiwán.

El multimillonario taiwanés dijo que buscaría la nominación del partido de oposición Kuomintang, amistoso con China, en las elecciones del próximo año, un proceso que se espera se desarrolle en las próximas semanas.

Está buscando destituir al presidente Tsai Ing-wen, cuyo Partido Demócrata Progresista aboga por una ruptura más decisiva desde el continente.

"Participaré en la primaria del KMT", dijo Gou a los periodistas en Taipei. "Si gano, correré en 2020 en nombre del KMT". Dijo que sus valores fundamentales eran "paz, estabilidad, economía y futuro".

Más temprano este miércoles, Gou reclamó un respaldo divino: el apoyo de la diosa del mar de China, Mazu, quien dijo que lo había alentado a "avanzar" para apoyar la paz a través del Estrecho de Taiwan.

"Hoy, Mazu me dijo que debería inspirarme en ella para hacer cosas buenas por las personas que sufren, darles esperanza a los jóvenes, apoyar la paz a través del estrecho", dijo Gou, y agregó que la diosa le había hablado recientemente en una sueño. "Vine a preguntarle a Mazu y ella me dijo que me presentara". Gou visitó otro templo que alberga a la deidad china Guan Yu.