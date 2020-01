Funcionario de EU desmiente muerte de al menos 80 estadounidenses en nuevo ataque de Irán

No hubo víctimas estadounidenses por el ataque con dos misiles que Irán disparó contra bases militares en territorio iraquí que albergaban a soldados de EU e Irak, afirmó este miércoles un funcionario estadounidense, quien pidió no ser identificado porque la información aún no es pública.

Los ataques utilizaron misiles guiados y, en este caso, Irán parecía estar disparando para fallar, agregó el funcionario.

La oficina del primer ministro iraquí añadió que recibió un aviso verbal de Irán antes del ataque, y que no se reportaron víctimas entre los iraquíes.

Por otra parte, la televisión estatal iraní informó que al menos 80 estadounidenses murieron en los ataques.

Citando a una fuente importante de la Guardia Revolucionaria, la televisora también indicó que Teherán tenía en la mira otros 100 objetivos en la región en caso de represalias por parte de Washington.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró que, en los últimos días y en respuesta a las amenazas y acciones iraníes, ha tomado todas las medidas apropiadas para salvaguardar al personal estadounidense y de sus países aliados.