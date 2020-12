¿Fue un exceso sacrificar a millones de visones en Dinamarca?

En la granja de Knud Vest, a una hora en automóvil al oeste de Copenhague, un silencio de muerte atraviesa inusuales ráfagas de aire fresco. Las filas y las filas de jaulas están vacías, sin nada más que barro y heno. El olor a fertilizante se ha ido, junto con los animales.

Para los criadores de visones europeos pequeños y peludos como Vest, danés de 74 años, la pandemia de COVID-19 ha sido más que una simple amenaza para su salud. Las últimas semanas acabaron con su negocio de más de cinco décadas y engendraron una crisis política en Dinamarca que se ha convertido en una advertencia sobre el potencial del coronavirus para perdurar como una amenaza.

A principios del mes pasado, el gobierno de Dinamarca les dijo a todos los criadores de visones que mataran su ganado debido a la preocupación de que una forma mutada del virus se estuviera propagando más rápidamente de lo que se pensaba. Vest y su familia comenzaron con cuidado la erradicación de 23 mil animales, mientras los partidos políticos de la oposición se volvieron contra de la primera ministra Mette Frederiksen.

"Al principio, cuando me enteré, no me lo creía", dijo Vest en su granja la semana pasada. "Esta severa reacción exagerada ha hecho lo que los activistas por los derechos de los animales han estado tratando de lograr durante años".

A Dinamarca le fue bastante bien durante la primera ola de la pandemia en la primavera, ya que un rápido cierre ayudó a detener la propagación del virus, mientras que la atención mundial se centró en la decisión de la vecina Suecia de mantener abierta su economía.

Ese trabajo se ha visto socavado por un escándalo por el manejo del gobierno de un sacrificio de 17 millones de visones, aproximadamente el equivalente a tres por cada persona en el país escandinavo. Los opositores dicen que la erradicación de todos los visones sanos fue una violación de la constitución danesa.

Sin embargo, más allá de la protesta política, los expertos en salud dicen que Dinamarca sirve como una alarma que el mundo debe prestar atención. Hasta ahora, es el único país que ha eliminado todo su visón, aunque a partir del 20 de noviembre la Organización Mundial de la Salud dijo que la cepa más preocupante relacionada con los animales ya no circula en los humanos.

"Todos los países que tienen este tipo de cría de animales deben monitorear agresivamente lo que está sucediendo con la contaminación como mínimo", dijo Marion Koopmans, viróloga del Centro Médico de la Universidad Erasmus en los Países Bajos. "Vigilar el lado animal del virus es una cuestión urgente, y para mí es una alta prioridad entender qué está pasando".

El visón está siendo criado y desollado para su pelaje en muchos países, incluidos Rusia y Estados Unidos. Hasta ahora, ocho han reportado COVID-19 en visones de cría a la Organización Mundial de Sanidad Animal, dijo la OMS el 3 de diciembre.

The New York Times informó el 29 de noviembre que el Departamento de Agricultura ordenó cuarentenas de granjas infectadas, pero se detuvo en los sacrificios masivos. Aparentemente, miles de visones murieron a causa de infecciones por coronavirus en granjas estadounidenses, dijo el periódico.

En Europa, los Países Bajos presentaron planes para cerrar la industria del visón para 2024 después de los brotes a principios de este año. Dinamarca, sin embargo, tiene más en juego.

Hasta hace unas semanas, el país era el mayor productor mundial de pieles de visón. Kopenhagen Fur, la casa de subastas de pieles más grande, anunció que cerraría sus operaciones después de 90 años.

De hecho, los últimos meses han sido particularmente preocupantes para el país. Todo comenzó en junio, cuando los daneses volvían gradualmente a la normalidad tras un cierre nacional. Un brote local de infecciones en el noroeste se remonta a un granjero local de visones y varios de sus 10 mil visones.

La primer ministra Frederiksen ordenó el sacrificio de todos los visones en la granja y de dos granjas vecinas. Pero no fue hasta octubre que la amenaza se hizo más urgente a medida que los brotes se extendían por la península occidental de Jutlandia.

Las pruebas realizadas por las autoridades sanitarias mostraron que el virus había mutado a medida que viajaba de humanos a animales y viceversa. Una advertencia de los asesores del gobierno llevó al primer ministro a ordenar el sacrificio el 4 de noviembre y se envió a la policía y al ejército para supervisar a los agricultores. Frederiksen dijo que la cepa era grave "no solo para Dinamarca, sino para el manejo del coronavirus en todo el mundo".

Esa semana, el Reino Unido prohibió los visitantes de Dinamarca, aunque la OMS ahora desaconseja las restricciones comerciales o de viaje.

En ese momento, se transformó en un escándalo en toda regla y el ministro responsable de asuntos veterinarios renunció. Todavía hay protestas diarias fuera del parlamento en Copenhague por el sacrificio de visones, así como por las restricciones del coronavirus.

El 25 de noviembre, Frederiksen desestimó las acusaciones de que violó deliberadamente la ley como "absurdas". Un día después, en una aparición llorosa en la televisión nacional después de visitar una granja local, admitió que su manejo de la crisis podría haber sido mejor.

"Hay una razón para disculparse por este proceso debido a los errores que se han cometido y los disturbios que ha habido", dijo a la emisora ​​TV2. "Ha sido un proceso extremadamente difícil para las familias y los criadores de visones".

El problema fue que la rapidez del sacrificio resultó en errores y vergüenza adicionales. Los camiones llenos de visones muertos arrojaron cadáveres en las carreteras, mientras que algunos animales vivos fueron metidos en contenedores con visones muertos. Algunos que fueron enterrados en fosas comunes en Jutlandia comenzaron a resurgir debido al gas en sus cuerpos en descomposición.

Mientras tanto, la compensación para los productores de visones como Vest se está negociando y el gobierno está introduciendo una legislación que prohíbe efectivamente el cultivo de visones a lo largo de 2021. Frederiksen ha dicho que espera que los agricultores puedan restablecer la industria una vez que se levante la prohibición en 2022.

Sin embargo, el problema para el gobierno era que no contaba con la legislación necesaria para ordenar la matanza de visones sanos. Frederiksen dijo que no sabía que el comando era ilegal y continuó con el sacrificio.

Al recorrer su propiedad, Vest recordó tiempos mejores cuando Santo Versace, el hermano mayor del ícono de la moda Gianni Versace, llegó a su granja por Roskilde Fjord alrededor de 2005. La pareja discutió la calidad de la piel de visón danesa, mientras compartían un pastel de almendras.

Se necesitarán al menos siete años para revivir la industria. Muchas de las granjas cerradas nunca volverán a ver visones, dijo.

"Me sentí como si estuviera bajo anestesia", dijo Vest sobre el día en que se anunció el sacrificio. “Entramos en modo de supervivencia donde teníamos que resolver la tarea que nos dio el gobierno. Pero una vez que vaciamos la granja fue como caminar en trance ".

