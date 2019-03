Fiscal de Nueva York abre investigación sobre proyectos de la Organización Trump: NYT

Deutsche Bank e Investors Bank recibieron este lunes citatorios de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, para los registros relacionados con la financiación de cuatro proyectos de la Organización Trump, informó The New York Times citando a una persona no identificada relacionada con el tema.

La investigación realizada por la oficina de la fiscal general Letitia James es una investigación civil, no criminal, aunque su enfoque y alcance no estaban claros, dijo el periódico, citando a una persona con conocimiento del tema. La oficina no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.

El llamado a Deutsche Bank fue por solicitudes de préstamos, hipotecas, líneas de crédito y otras transacciones financieras en relación con el Trump International Hotel en Washington, el Trump National Doral fuera de Miami y el Trump International Hotel and Tower en Chicago, informó el New York Times, dijo la fuente.

ACTIVOS INFLADOS

Michael Cohen, exabogado de Trump, dijo a un comité del Congreso que Trump dio declaraciones financieras falsas a Deutsche Bank para respaldar su intento fallido de comprar el estadio Bills, que fue vendidos a otro postor. Cohen también dijo que Trump inflaba sus activos para mostrar cuán rico era y los desinflaba para ayudar a reducir sus impuestos a los bienes raíces, particularmente en los campos de golf.

Deutsche Bank fue el prestamista principal de Trump durante décadas, incluso cuando otros bancos comerciales dejaron de hacer negocios con él debido a múltiples quiebras. Si bien el banco de inversión del prestamista alemán había roto los lazos con Trump durante la crisis financiera después de que no pagara un préstamo y luego demandara al banco, su unidad de administración de riqueza continuó otorgándole crédito.

Cohen se declaró culpable de nueve delitos graves derivados de una investigación federal sobre violaciones de campaña y otros delitos.