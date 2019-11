Fernández pide a Macri rechazar proclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, pidió este miércoles al gobierno del presidente saliente Mauricio Macri que “no reconozca el resultado del golpe de Estado” en Bolivia.

La declaración de Fernández alude a lo ocurrido el martes, cuando la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina del país andino luego de la salida de Evo Morales del poder el domingo.

“Hubo un jefe del Ejército que le pidió la renuncia al presidente, una policía que se amotinó para dejar desguarnecido al presidente; eso en cualquier lugar del mundo se llama golpe de Estado”, dice al canal Todo Noticias el opositor kirchnerista, que asumirá el poder el 10 de diciembre.

El gobierno argentino no reconocerá a Áñez por el momento.

Una funcionaria de la cancillería que pidió el anonimato por no estar autorizada a referirse públicamente a Añez dijo a The Associated Press que en estos momentos "se está evaluando una declaración oficial" y que la opinión que prevalece es que a la senadora boliviana le faltaría el respaldo de la Asamblea Legislativa para ejercer como presidenta.

También señaló que Argentina espera “que se calme la situación” en Bolivia y que Áñez “convoque a elecciones”.