Familia LeBarón pide poner sobre la mesa el tema de seguridad en reunión de AMLO con Trump

Miembros de la familia LeBarón confirmaron que se manifestarán la tarde de este miércoles frente a la Casa Blanca para exigir que se aborde el tema de seguridad en la reunión de los presidentes de Estados Unidos y México.

Bryan LeBarón señaló que los integrantes de la familia, a quienes el crimen organizado arrebató la vida de nueve de sus miembros el año pasado, se encuentran sorprendidos de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no vaya a tocar el tema de la seguridad en su visita con Donald Trump.

"Vamos a estar frente a la Casa Blanca durante la reunión entre el presidente Trump y el presidente López Obrador para recordarles la promesa que le hicieron a mi familia, de que el caso no quedará en impunidad.

"También vamos a recordar la promesa del presidente López Obrador de mejorar la seguridad en México, en nuestro país, tiene una gran oportunidad en esta reunión y nos hemos dado cuenta que no tiene contemplado en su agenda hablar de la seguridad", reclamó Bryan LeBarón.

Dijo que tras los atentados del 4 de noviembre del año pasado, donde fueron asesinados nueve integrantes de su familia, seis de ellos menores de edad, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene a ningún consignado por esos hechos.

"Tienen detenidos a personas por tráfico de drogas, por uso de armas, pero no están procesados por ninguno de los crímenes contra nuestra familia. Hace tiempo que nadie de la FGR se comunica con nosotros, ni tampoco personal del presidente de la República", reveló el miembro de la familia LeBarón.

Momentos antes de partir a Washington externó el compromiso de su familia con las autoridades del país para esclarecer los crímenes del año pasado, pero reconoció que la visita de López Obrador es una oportunidad para hablar con el presidente de los Estados Unidos y juntos mejorar la seguridad en México.

"Para nosotros es increíble e inaceptable que no se toque el tema de la seguridad. Por más trato comercial y ambicioso que pueda ser, no va a tener la fuerza de sacar la economía adelante, de tener inversión internaciona.

"Si no hay seguridad aquí en el país, ese es el primer ingrediente para tener prosperidad, no puede ser que llegue a Estados Unidos y no se hable de ese tema", señaló Bryan LeBarón.