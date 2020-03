Expulsa China a 5 periodistas de EU

BEIJING.- El gobierno de China ordenó la expulsión de cinco periodistas de Estados Unidos con corresponsalías en el país, en medio de un deterioro drástico de las relaciones entre Washington y Beijing por la pandemia de la Covid-19, que el presidente Donald Trump llamó el “virus chino”, lo que molestó a la dirigencia del gigante asiático.

Se revocaron las credenciales de prensa a los periodistas estadounidenses de los periódicos The Wall Street Journal, The New york Times y The Washington Post, además de la revista Time y en la agencia Voice of America.

También les pidieron informar sobre “su personal, finanzas, operaciones y propiedades en el país”.

El ministerio de Exteriores chino recordó que EU, en diciembre de 2018, ordenó una decisión similar con medios chinos.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, instó al país a reconsiderar la medida y dijo que los medios libres benefician a las naciones.  Agencias