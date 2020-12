Explosión sacude aeropuerto en una ciudad del sur de Yemen

SANÁ.- Una enorme explosión sacudió el aeropuerto en la ciudad de Adén, en el sur de Yemen, cuando un avión que transportaba al gabinete recién formado aterrizó allí, dijeron funcionarios de seguridad.

La fuente de la explosión no estaba clara de inmediato. No hubo informes de víctimas entre la delegación del gobierno, pero funcionarios dijeron que vieron cadáveres tirados en la pista y en otros lugares del aeropuerto. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con los medios.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraban escombros y vidrios rotos esparcidos cerca del edificio del aeropuerto y al menos dos cuerpos sin vida en el piso, uno de ellos carbonizado. En otra imagen, un hombre ayudaba a otro con ropas rasgadas a levantarse del suelo.

Los ministros, encabezados por el primer ministro Maeen Abdulmalik Saeed, regresaban a Adén después de ser juramentados la semana pasada como parte de una reorganización tras un acuerdo con los separatistas del sur rivales. El gobierno yemení ha trabajado principalmente desde el exilio autoimpuesto en la capital saudí de Riad durante los años de guerra civil del país.

El presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, exiliado en Arabia Saudí, anunció una reorganización del gabinete a principios de este mes.

La reorganización fue vista como un paso importante para cerrar una brecha peligrosa entre su gobierno reconocido internacionalmente y los separatistas del sur respaldados por Irán y Emiratos Árabes Unidos.

El gobierno de Hadi, respaldado por Arabia Saudí, está en guerra con los rebeldes hutíes, que controlan la mayor parte del norte de Yemen, así como la capital, Saná.