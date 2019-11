Evo Morales acusa que Interpol giró una notificación azul en su contra

Evo Morales, expresidente de Bolivia, acusó este miércoles que Interpol giró una notificación azul en su contra.

"Hay una notificación azul de Interpol, ya estoy buscado en el mundo", comentó Morales, y dijo que esta es por 10 delitos.

Entre estos se encuentra el alzamiento armado, instigación pública a delinquir, asociación delictiva, organización criminal y financiamiento al terrorismo, entre otros.

De acuerdo con la Interpol, una notificación azul sirve para "recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito".

El exmandatario boliviano, desde una rueda de prensa en México, donde se encuentra asilado, comentó que el Gobierno de facto es "experto en sembrar pruebas".

Indicó que la notificación fue enviada a Argentina, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador y México.

"Ya estoy buscado. Entiendo perfectamente, aquí es una lucha ideológica, es una lucha de clases, y si soy buscado en otros países por esos cargos, quiero decirles que seguramente no me perdonan y nunca me perdonarán, a Evo y Álvaro (García), y a todo mi equipo de trabajo, que hemos apostado para el cambio y hemos cambiado Bolivia", apuntó.

Morales renunció el 10 de noviembre a la presidencia de Bolivia, tras manifestaciones por las elecciones generales del 20 de octubre y luego de denunciar un golpe de Estado.

Luego de que México le ofreciera asilo y él lo pidiera, Morales llegó a la capital del país el 12 de noviembre.