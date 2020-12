EU y Pfizer negocian millones de vacunas contra COVID-19 adicionales

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos está negociando con Pfizer la adquisición de decenas de millones de dosis adicionales de vacunas a cambio de ayudar a la farmacéutica a tener mejor acceso a suministros de manufactura.

Una persona al tanto de las negociaciones dijo este martes a The Associated Press que el acuerdo no se ha finalizado. La persona habló bajo condición de anonimato a fin de describir las deliberaciones en curso.

La vacuna de Pfizer fue la primera en ser aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la semana pasada se enviaron las primeras dosis a los estados. A ella se unió recientemente una vacuna de Moderna, que fue desarrollada en cooperación con científicos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

Una ley que data de la Guerra de Corea da autoridad al Gobierno para ordenar a empresas privadas a producir bienes críticos en épocas de emergencia nacional. La llamada Ley de Producción para la Defensa podría usarse para ayudar a Pfizer a conseguir suministros que van desde químicos necesarios hasta viales, y contenedores y materiales para mantener la vacuna a temperaturas extremadamente bajas. La persona que habló con la AP sobre las negociaciones especificó que se sopesa la posibilidad de invocar dicha ley.

La vacuna de Moderna fue desarrollada en estrecha colaboración con las labores del Gobierno, llamado Operación Velocidad Warp. Fue desarrollada para tener millones de dosis de la vacuna listas y disponibles para su envío una vez que se recibiera la aprobación de la FDA.

Pfizer tiene un contrato para suministrar al gobierno 100 millones de dosis de su vacuna bajo la Operación Velocidad Waro, pero funcionarios del gobierno han dicho que la relación con la empresa es distante y no tienen tanta visibilidad a sus operaciones.

Tener decenas de millones de dosis más de Pfizer ayudaría a Estados Unidos a mantener el ritmo de vacunación durante el invierno y hasta la primavera, lo que acercará al país a su objetivo de vacunar a todos los estadounidenses.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo la semana pasada que el Gobierno negociaba con Pfizer la entrega de más dosis, pero son nuevos los detalles de este martes sobre la intención de la empresa de tener mejor acceso a suministros.

Previamente, funcionarios federales habían dicho que negociaban la compra de otras 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para ser entregados a mediados del año que entra. Esos detalles y el tiempo de entrega podrían haber cambiado.

