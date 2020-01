EU limita acceso a datos económicos que mueven los mercados

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó este jueves que prohibirá las computadoras en la sala donde los periodistas tienen acceso anticipado a los principales informes económicos, tales como las cifras de empleo e inflación.

Lo anterior en un esfuerzo por garantizar un campo de juego equitativo.

Actualmente, el departamento alberga 'encierros' en Washington para informes importantes que duran entre 30 y 60 minutos, donde los periodistas reciben los datos en una habitación segura, escriben notas en computadoras desconectadas de internet y las transmiten cuando se restablecen las conexiones en el momento del lanzamiento.

Los dispositivos electrónicos como celulares siempre han estado prohibidos.

El comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, William Beach, dijo en una carta este jueves que las agencias laborales, incluida BLS, han expresado su preocupación por la seguridad de los datos, y citó un informe de 2014 del inspector general del departamento, que dice que varias organizaciones de noticias que participan pueden beneficiarse proporcionando los números a los comerciantes algorítmicos para darles ventaja.

Los 'encierros continuarán y los periodistas podrán hacer preguntas a los funcionarios de estadísticas antes del momento de la liberación, escribió Beach. Los comunicados se seguirán publicando en los sitios web del Departamento de Trabajo de EU y en Twitter.

Los periodistas pueden abandonar la sala para guardar su información una vez que se levante el embargo, escribió Beach. Además expuso que el cambio entrará en vigencia el 1 de marzo, dijo Beach.

Revisión de cambios

Los líderes de las agencias de estadísticas de Comercio "están revisando los cambios anunciados y están comprometidos con la divulgación segura, oportuna y equitativa de estos datos importantes", según un comunicado de Jeannine Aversa, portavoz de la Oficina de Análisis Económico de Comercio.

Se preguntó a los funcionarios del Departamento de Trabajo en una conferencia telefónica con periodistas si el cambio estaba dirigido específicamente a Bloomberg News, que participa en los 'encierros' y cuyo fundador y propietario mayoritario, Michael Bloomberg, se postula para la nominación presidencial demócrata.

Los funcionarios negaron cualquier motivación política. Bloomberg junto con otros medios de comunicación obtienen ingresos de la venta de feeds de datos a clientes, incluidos los comerciantes algorítmicos.

"En términos de acceso, publicar en el sitio web es casi tan equitativo como puedo imaginar", Manoj Narang, director ejecutivo de Mana Partners, un fondo de cobertura cuantitativo. "Cada vez que se embargan, hay personas que tienen una ventaja y el potencial de abusos".

Las autoridades dijeron que tienen la capacidad de manejar grandes cargas de tráfico web para los principales lanzamientos de datos que previamente se habrían difundido a través de múltiples medios de comunicación simultáneamente.

“Todo el mundo y los mercados en particular operan con noticias e información que salen libremente lo más rápido posible. En la medida en que la información sea retenida o retrasada, creo que eso no es bueno ", dijo Jennifer Ellison, directora de BOS, una firma de asesoría patrimonial con sede en San Francisco. Aun así, "no debería tener un impacto significativo porque la información tiene un precio".

Diseño de 'encierros'

Los bloqueos, que están permitidos pero no son requeridos por las regulaciones gubernamentales, han sido un pilar para los medios estadounidenses durante casi cuatro décadas.

Han sido diseñados para darles a los periodistas tiempo para digerir las cifras sobre los datos que mueven el mercado y asegurarse de que sean precisos antes de distribuirlos al público. Las agencias de estadísticas y los bancos centrales del Reino Unido y Canadá utilizan procedimientos de bloqueo similares.

El cambio podría causar retrasos en la publicación de noticias y datos por parte de las organizaciones de medios.

También podría impulsar una carrera armamentista entre los comerciantes de alta velocidad para obtener los números primero y sacar provecho de los datos, lo que plantea dudas sobre la equidad en los mercados financieros multimillonarios.

El cambio "es un detrimento neto para los inversores agresivos que buscan obtener ganancias inmediatas de los datos de alta velocidad", dijo Chris Bury, ex jefe de tasas estadounidenses en Jefferies, quien comenzó su carrera en el comercio de tasas en Merrill Lynch en 1995. "Pero También puede beneficiar a esos inversores si formulan una visión de lo que significan los datos y son capaces de posicionarse correctamente durante ese período más largo de mayor volatilidad ".

En 2012, el Departamento de Trabajo bajo la administración del expresidente Barack Obama buscó alterar los 'encierros' para exigir que los periodistas usaran computadoras propiedad del gobierno para escribir sus historias. Los funcionarios en ese momento dijeron que el cambio era para abordar los riesgos de seguridad.

-Con asistencia de Vince Golle, Alex Tanzi, Vildana Hajric, Elizabeth Stanton and Hema Parm.