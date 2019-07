EU 'juega con fuego' por venta de armas a Taiwán, afirma China

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió a Estados Unidos que "juega con fuego" al avanzar con una posible venta de armas por 2 mil millones de dólares a Taiwán y prometió sancionar a las compañías estadounidenses involucradas.

EU está en "total indiferencia" con China, señaló este viernes el titular de la dependencia, Wang Yi, en una reunión informativa en Budapest. "No envíen una señal equivocada a las fuerzas separatistas en Taiwán, no repitan errores y no jueguen con fuego en asuntos relacionados con Taiwán", agregó.

El vocero del ministerio Geng Shuang divulgó anteriormente que China impondrá sanciones a las compañías estadounidenses involucradas en las ventas, según otro comunicado publicado en el sitio web de la cartera.

El Departamento de Estado de EU aprobó esta semana la posible venta de armas a Taiwán, una isla que Beijing reclama como parte de su territorio. La transacción incluiría tanques Abrams M1A2T, misiles Stinger y equipamiento relacionado por un costo estimado que bordea los 2 mil 200 millones de dólares, según declaraciones del Pentágono.

El apoyo militar de Estados Unidos a Taiwán, que ha continuado pese a la decisión de Washington de cortar lazos con Taipéi en favor de Beijing hace 40 años, ha sido uno de los puntos de conflicto más importantes entre los dos países.

La isla ha sido gobernada por separado por el antiguo gobierno chino tras perder una guerra civil en 1949 y proporciona un eslabón vital en una cadena de asociaciones estadounidenses en materia de seguridad en el Pacífico occidental.